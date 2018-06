La producción nacional Kimura llegó este mes de junio a un nuevo espacio mundial: Netflix. Este largometraje fue el debut detrás de la cámara de Aldo Rey Valderrama.

"La oportunidad se dio gracias al Festival Internacional de Cine de Panamá de 2016, cuando conocimos a nuestra agente de ventas. Ella vio la película en su hotel aquí en Panamá y al día siguiente atrapó a Aldo en una de las exhibiciones de una película durante el festival y le dijo que teníamos una película muy buena y que sí iba a firmar con nosotros para su distribución internacional. Desde ese día ella dijo que la veía incluso en Netflix", recuerda Fariba Hawkins, quien produjo Kimura junto con Jeico Castro.

"Desde ese momento hasta hoy, ha sido un camino largo, ya que no es fácil entrar en esta plataforma. Empezaron las negociaciones con Netflix en 2017 y se iba cambiando la fecha, hasta que un día ya dije que no iba a decirlo más. La última fecha programada era hoy 15 de junio, y no dormimos como esperando los regalos de Santa Claus . Al despertar, lo primero que hicimos fue fijarnos y allí estábamos, gracias a Dios", comenta Fariba Hawkins.

Que otra película istmeña esté en Netflix (junto a Historias del Canal y Manos de Piedra) representa para Hawkins "un gran avance para el cine panameño y la oportunidad de llevarlo a nivel mundial a través de esta plataforma tan importante y conocida. Para nosotros como responsables de Kimura es una reinvidicación total de una película que no tuvo el reconocimiento que hubiésemos querido en nuestro país. Un aval de que es un producto de calidad, ya que no es fácil entrar en esta plataforma, pues Esta exige unos estándares de calidad muy altos en cuanto a producción. En fin, una excelente recompensa a nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación después de un camino largo y difícil. Es como decir, por fin, alcanzamos la victoria".

Kimura es protagonizada por los actores panameños Nick Romano, Robin Durán, Thamara Tejada y el cubano Jorge Perugorría.

Es sobre Armando Carrera (Nick Romano), responsable por la muerte de un ser querido; Alejandro (Robín Durán) está condenado a experimentar rencor y odio por recomponer los platos rotos de Armando; Diana Villalaz (Thamara Tejada), quien añora a su padre muerto y trata de sacar adelante un bar propiedad de su viejo, y Manfredo Ferreira (Jorge Perugorría), quien trata de pasarle factura a una sociedad que él siente que le debe algo.

A mediados de 2017, Kimura se alzó como ganadora del Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Fine Arts celebrado en República Dominicana.

Mientras que los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Panamá seleccionaron a Kimura para representar al país en los Premios Goya.