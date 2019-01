A pocos días de saber quiénes serán los nominados al premio Óscar, correspondientes al año de 2018, es bueno ir viendo qué películas tienen opciones de estar en las distintas categorías de esta ceremonia de distinciones que tienen a su cargo los casi 8 mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

El anuncio de los que participarán en esta edición número 91 se dará este martes 22 de enero. La entrega del Óscar será el 24 de febrero de 2019 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, la sede de rigor desde 2002.

Producciones

En mejor película del año deberían estar A Star Is Born, Roma, Green Book, The Favourite, BlacKKKlansman, Black Panther, Vice, If Beale Street Could Talk y Bohemian Rhapsody. Para ganarse el voto del público quizás incluyan a Black Panther o a Crazy Rich Asians.

Mientras que en el aparte de mejor director deben estar presentes Alfonso Cuarón, por Roma; Spike Lee, por BlacKkKlansman; Yorgos Lanthimos, por The Favourite; Peter Farrelly, por Green Book. El quinto está entre Bradley Cooper, por A Star Is Born, y Adam McKay, por Vice.

Entre las actrices principales debe incluirse a Glenn Close, por The Wife; Lady Gaga, por A Star Is Born; Olivia Colman, por The Favourite y Melissa McCarthy, por Can You Ever Forgive Me?. El resto de los puestos se lo pelean Emily Blunt, por Mary Poppins Returns; Yalitza Aparicio, por Roma y Toni Collette, por Hereditary.

Mejor actor principal tiene muchos aspirantes que merecen estar en la jugada: Christian Bale, por Vice; Bradley Cooper, por A Star Is Born; Rami Malek, por Bohemian Rhapsody; Viggo Mortensen, por Green Book; John David Washington, por BlacKkKlansman; Ethan Hawke, por First Reformed y Willem Dafoe, por At Eternity's Gate.

Actriz secundaria debe incluir a Regina King, por If Beale Street Could Talk; Amy Adams, por Vice; Emma Stone y Rachel Weisz, ambas por The Favourite. La quinta casilla está entre Claire Foy, por First Man y Nicole Kidman, por Boy Erased.

En mejor intérprete secundario deben incluir a Mahershala Ali, por Green Book; Richard E. Grant, por Can You Ever Forgive Me? y Sam Elliott, por A Star Is Born. Los otros espacios se los pelean Timothee Chalamet, por Beautiful Boy; Adam Driver, por BlacKkKlansman y Michael B. Jordan, por Black Panther.

Historias

El mejor guion adaptado está entre BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Can You Ever Forgive Me?, A Star Is Born, Black Panther y First Man.

En guion original hay varias aspirantes que merecen estar: The Favourite, Roma, Green Book, Vice, First Reformed, Eighth Grade y A Quiet Place.

Para Mejor cinematografía los candidatos que están en la disputa son Roma, First Man, The Favourite, A Star Is Born, Cold War e If Beale Street Could Talk.

Mejor vestuario es para The Favourite, Black Panther, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots, Bohemian Rhapsody y Fantastic Beasts 2.

En materia de edición los favoritos son Roma, First Man, A Star Is Born, The Favourite, Vice y BlacKkKlansman.

En maquillaje la balanza se inclina para Vice, Black Panther, Mary Queen of Scots y Bohemian Rhapsody.

Diseño de producción es un aparte en los que deberían participar The Favourite, Black Panther, Mary Poppins Returns, First Man y First Man y Roma.

Mejor canción estará representada por Shallow de A Star Is Born; All the Stars de Black Panther; The Place Where Lost Things Go y Trip a Little Light Fantastic, ambas de Mary Poppins Returns.

En edición de sonido los candidatos podrían ser First Man, A Quiet Place, Black Panther, A Star Is Born y Roma.

La mejor mezcla de sonido será una dura campaña entre A Star Is Born, First Man, A Quiet Place, Black Panther, Bohemian Rhapsody y Mary Poppins Returns.

Los efectos especiales es una contienda entre Black Panther, Avengers Infinity War, Ready Player One, First Man y Mary Poppins Returns.

Mejor película animada los integrantes deben ser Spider-Man: Into the Spider-Verse, Incredibles 2, Isle of Dogs y Ralph Breaks the Internet.

Mejor película en idioma no inglés será para Roma, Cold War, Shoplifters, Capernaum y Burning.