El Óscar se portó bien ayer domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles. En su edición número 91 entregó estatuillas doradas a 12 producciones.

Los mayores ganadores, como yo pensaba, tuvieron que contentarse con pocos premios: cuatro para Bohemian Rhapsody y tres para Green Book, Roma y Black Phanter.

Mis pronósticos

Tuve una buena noche. Tuve 17 aciertos y tres fallos.

"Gracias Queen. Gracias a ustedes por ser, por permitirme ser la parte más pequeña de su fenomenal y extraordinario legado. Estaré siempre en deuda con ustedes", declaró un emocionado Rami Malek a Brian May y Roger Taylor, presentes en la sala.

Queen

El drama musical Bohemian Rhapsody, sobre la banda de rock Queen y su líder Freddie Mercury, triunfó aún más desde este otro punto de vista: ganó cuatro de las cinco categorías a las que aspiraba a una distinción. Obtuvo el Óscar en actor principal ( Rami Malek), montaje ( John Ottman), sonido ( Paul Massey, Tim Cavagin, John Casali) y efectos sonoros ( John Warhurst, Nina Hartstone).

Rami Malek, de 37 años, era favorito para lograr esta hazaña tras vencer los Golden Globes, los Screen Actors Guild y los británicos premios BAFTA.

Malek, nacido en Los Ángeles de ascendencia egipcia, antes de Bohemian Rhapsody, no sabía ni cantar ni bailar ni tocar el piano, pero luego de meses de entrenamiento hizo un trabajo increíble.

La inglesa Olivia Coldman se impuso a tres estadounidenses y a la mexicana Yalitza Aparicio para adjudicarse la estatuilla dorada por su papel en 'La Favorita'.

La Favorita

“Crecí viendo películas en lengua extranjera, aprendo tanto de ellas”, dijo el director mexicano Alfonso Cuarón, quien mencionó como inspiración películas que incluyen 'El ciudadano Kane', 'El padrino' y 'Sin aliento'.

Entonces la gran perdedora de la noche fue el exquisito drama sobre el poder), que tenía 10 nominaciones, al igual quey al final de la noche solo obtuvo mejor actriz principal paraquien encarnó a la

Alfonso Cuarón

Roma ( México), ese alegato en contra del machismo y el racismo, y a favor de la igualdad, se quedó con tres Óscar: película extranjera, director y cinematografía.

Alfonso Cuarón, de 57 años, ya había ganado el Óscar como mejor director en 2014 por el drama espacial Gravity.

México había sido incluido en el aparte película extranjera en 2011 con Biutiful, de Alejandro González Iñárritu; 2007 con El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro; 2002 con El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera; 2000 con Amores perros, de Alejandro González Iñárritu; 1975 con Actas de Marusia, de Miguel Littin; 1962 con Tlayucan, de Luis Alcoriza; 1961 con Ánimas Trujano, el hombre importante, de Ismael Rodríguez, y

Mahershala Ali encarnó al músico Don Shirley, quien entabla amistad con su chofer Tony 'Lip' Vallelonga, interpretado por el nominado a mejor actor Viggo Mortensen.

en 1960 con, de

Green Book

Mientras que la hermosa Green Book, una oda a la amistad, a la familia y a la solidaridad, se quedó con tres importantes: película, actor de reparto para Mahershala Ali y guión original para Brian Hayes Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga.

Green Book es una road movie sobre un pianista negro ( Mahershala Ali) que debe luchar con el racismo al realizar una gira por el sur de Estados Unidos en la década de 1960, y un chófer italoamericano ( Viggo Mortensen) que termina siendo su guardaespalda.

"Toda la historia es sobre el amor, se trata de amarnos los unos a los otros, a pesar de nuestras diferencias, y de descubrir la verdad sobre quiénes somos, somos las mismas personas", dijo el director de Green Book, Peter Farrelly.

Cómics

Marvel y los súperheroes provenientes del cómic triunfaron de la mano de Pantera Negra al ganar banda sonora ( Ludwig Göransson), diseño de producción ( Hannah Beachler, Jay Hart) y vestuario ( Ruth Carter).

Un Óscar

La segunda reina interpretada por Olivia Colman es mucho más actual: en la tercera temporada de 'The Crown', la serie difundida por Netflix, encarnará a Isabell II, la monarca británica coronada hace 66 años.

Tuvieron que conformarse con un(actriz secundaria para),(guión adaptado para),(canción con),(maquillaje de),(efectos visuales para),(película animada para).

Olivia Coldman

"Es realmente bastante estresante... Glenn Close, has sido mi ídola durante tanto tiempo. No es así como quería que fuera, y creo que eres increíble, y te quiero mucho", le dijo la británica Olivia Coldman a su contrincante, favorita para hacerse con el premio.

"Se siente gorda. Se siente fea. Todo el mundo muere, todo el mundo la deja", explicó la actriz sobre su personaje monárquico al periódico Sunday Telegraph. "Después de todas esas tragedias, creo que una se lo puede permitir todo. Se puede comportar de la forma más horrible posible porque lo que le ha ocurrido es horrible", añadió.

Mahershala Ali

Mahershala Ali, de 45 años, había ganado por Green Book un Globo de Oro, un premio del sindicato de actores y un Bafta.

"Quiero dedicar esto a mi abuela, quien ha estado en mi mente toda mi vida, diciéndome que si a la primera no tengo éxito, debo tratar de nuevo, que puedo hacer cualquier cosa que me proponga", dijo Ali, que ganó en la misma categoría poren 2017.

Lady Gaga

"No hay una sola persona en el planeta que pueda haber cantado esta canción conmigo sino tú. Gracias por creer en nosotros", le dijo a Bradley Cooper, quien también dirigió Nace una estrella, el más reciente remake del clásico de Hollywood de 1937 del mismo nombre.

Más adelante Lady Gaga indicó al público: "Esto es un trabajo duro. He trabajado duro durante mucho tiempo y no se trata de ganar. De lo que se trata es de no rendirse. Si tienes un sueño, lucha por él. Hay una disciplina para la pasión, y no se trata de cuántas veces te rechazan o te caes o te golpean. Se trata de cuántas veces te levantas, eres valiente y sigues adelante".

Spike Lee

Después de una poderosa carrera de más de 30 años como cineasta, productor, guionista y director, Spike Lee gana un Óscar por Infiltrado en el Ku Ku Klan.

"Movilicémonos todos, pongámonos del lado correcto de la historia. Tomen la decisión moral entre amor y odio", afirmó Lee, quien lucía anillos en cada mano con esas dos palabras. "¡Hagamos lo correcto!", aludiendo a su hermosa película del mismo nombre, estrenada en 1989, sobre las fuertes tensiones raciales en Brooklyn, en Nueva York. "La elección presidencial de 2020 está a la vuelta de la esquina".

Los ganadores

Mejor película:

Dirección:, por

Actor:, por

Actriz:, por

Actor de reparto:por

Actriz de reparto:, por

Película en lengua extranjera:(México).

Guion adaptado:

Guion original:

Cinta animada:

Corto animado:

Diseño de producción:

Cinematografía:

Mezcla de sonido:

Edición de sonido:

Música original:

Canción original:, música y letra de

Diseño de vestuario:

Documental (largometraje):

Documental (cortometraje):

Edición:

Maquillaje y peinado:

Cortometraje:

Efectos visuales: