Si mis predicciones se cumplen, los Golden Globe, que ocurren hoy domingo en Beverly Hills, serán en esta ocasión para actores, actrices y un cineasta que serán debutantes en eso de disfrutar tener esta distinción en sus manos.

La categoría de mejor drama es una lucha cerrada entre el género fantástico representado por The Shape of Water (La forma del agua), de Guillermo Del Toro y el drama contemporáneo de The Post, de Steven Spielberg.

En teoría, el largometraje del mexicano debería vencer si se toma en cuenta que es la producción que tiene más nominaciones con siete, aunque quizás pese entre los periodistas de prensa extranjera con derecho a voto inclinarse por el largometraje de Spielberg, porque defiende precisamente la libertad de expresión en tiempos en que el mandatario estadounidense ha tenido una relación tensa con los medios de comunicación social.

DIRECTOR

Si The Shape of Water, protagonizada por Sally Hawkins, Doug Jones y Michael Shannon, pierde como drama del año, entonces es más seguro que Guillermo Del Toro logre un Globo de Oro como realizador.

Si bien es el responsable de clásicos como El laberinto del fauno, esta es la primera nominación a este galardón y de inmediato conocería la alegría de ganar.

COMEDIA O MUSICAL

Mientras que la mejor comedia o musical es un combate reñido entre Lady Bird y Get Out (Déjame salir), escrita y dirigida por Jordan Peele, aunque la balanza se inclinará por la comedia dramática, guion y dirección de Greta Gerwig y protagonizada por Saoirse Ronan y Laurie Metcalf.

ACTRIZ COMEDIA

Hablando de Saoirse Ronan, esta intérprete recibirá el Globo de Oro en una comedia o drama por la citada Lady Bird.

También va a ser su primera estatuilla, pues fue nominada, y no ganó, por Brooklyn en 2016 y Atonement en 2008.

GUION

Lady Bird, una de las sorpresas dentro del renglón del cine independiente estadounidense, tendrá una tercera ocasión para celebrar: se quedará con la categoría de mejor guion para Greta Gerwig, quien en 2014 fue nominada a mejor actriz en una comedia o musical por Frances Ha, dirigida por Noah Baumbach, quien firmó esta historia junto a la propia Gerwig.

ACTRIZ DRAMÁTICA

Quien también tiene su premio asegurado es Frances McDormand, quien por el drama social Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios en las afueras o Tres anuncios por un crimen, de acuerdo a los distintos mercados en Iberoamérica), dirigida y escrita por Martin McDonagh, obtendrá el Globo de Oro en el aparte de mejor actriz en una película dramática.

Será el primero para McDormand, aunque ella recibió un Globo de Oro especial en 1994 al formar parte del amplio elenco de Short Cuts, de Robert Altman.

ACTOR DRAMÁTICO

Gary Oldman debe tener preparado su discurso, porque obtendrá su primer Globo de Oro como actor en una producción dramática por su participación en el drama bélico Darkest Hour (El instante más oscuro), de Joe Wright.

ACTOR EN MINISERIE

James Franco, por The Disaster Artist, tendrá mañana domingo su segundo Globo de Oro, el anterior lo recibió por su labor en James Dean en 2002 en el aparte de mejor actor en una miniserie o película hecha para la televisión.

ACTRIZ REPARTO

Laurie Metcalf fue dos veces nominada al Globo de Oro por Roseanne y nada. Ahora sí lo obtendrá en la categoría de mejor actriz de reparto por Lady Bird.

ACTOR DE REPARTO

Otro veterano, Willem Dafoe, por fin tendrá su propio Golden Globe por The Florida Project, ya que en 2001 fue nominado sin triunfo por Shadow of the Vampire.

ANIMACIÓN

Está de sobra Coco, de Lee Unkrich y Adrián Molina, para llevarse el renglón de mejor largometraje de animación.

Hace poco ganó en el mismo aparte en el National Board of Review y en el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y los de Chicago.

PELÍCULA EXTRANJERA

La comedia dramática The Square (Suecia), escrita y dirigida por Ruben Östlund, vencerá en el aparte de mejor película extranjera.

Viene de obtener la Palma de Oro (equivalente a mejor película) del Festival Internacional de Cine de Cannes, y se quedó con seis categorías de los Premios del Cine Europeo, incluyendo mejor película y director.

CANCIÓN ORIGINAL

Remember Me, parte de las canciones de esa hermosura que es Coco, se quedará con el Globo de Oro correspondiente a mejor canción original.

BANDA SONORA

La mejor banda sonora original irá para The Shape of Water, a cargo de Alexandre Desplat.