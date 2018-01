Cuando un guionista le presenta un piloto para una serie de televisión a un productor, el sueño de ambos es tener entre sus manos ese programa que dure décadas en la pantalla, como ha pasado con General Hospital (1963), Saturday Night Live (1975) o Los Simpsons (1989).

Les comparto algunos títulos que terminaron su recorrido en 2017 o bien lo harán a lo largo de este 2018.

NETFLIX

Entre los programas que salen de circulación de Netflix están la comedia de entrevistas Chelsea (2016-2017), de la actriz Chelsea Handler.

También va por fuera el drama musical The Get Down (2016-2017) y la comedia sobre modas Girlboss (2017).

Cancelaron el thriller psicológico Gypsy (2017) con los actores Naomi Watts y Billy Crudup, y de igual manera cae la comedia Haters Back Off (2017).

El drama político House of Cards (2013-2018), que por muchos años fue la reina de la corona de Netflix, termina de forma abrupta su trayecto luego de las supuestas acusaciones de abuso sexual contra uno de sus protagonistas, Kevin Spacey. Es la premiada del grupo, ya que House of Cards obtuvo Emmy, Globo de Oro y distinciones de los sindicatos de actores, directores, productores y guionistas.

Otra caída es el falso documental Lady Dynamite (2017), así como Sense8 (2017-2018), de Andy y Lana Wachowski.

OTROS CANALES

Otra serie que termina su recorrido es el drama en el marco de la guerra fría The Americans (2013-2018, FX), así como el drama en medio de una sociedad informática Halt and Catch Fire (2014-2017, AMC).

HBO anunció el fin del drama The Leftovers (2014-2017) y CMT hizo lo propio con el drama musical Nashville (2012-2018).

Tras nueve temporadas, la familia Heck dice adiós en The Middle (2009-2018, ABC).

La simpática Jess ( Zooey Deschanel), la estrella de New Girl (2011, FOX) llega al final de sus días al acabar su séptima temporada.

El drama político Scandal ( ABC) también acabará después de su séptima temporada final.