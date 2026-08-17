Banco General coloca primera piedra de nuevo Centro Operativo en Panamá Oeste

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Esta obra permitirá que más de 500 colaboradores que residen en Panamá Oeste trabajen más cerca de sus hogares, reduciendo sus tiempos de traslado y favoreciendo un mejor equilibrio entre su vida laboral y personal.

El Banco General colocó este viernes 14 de agosto la primera piedra de su nuevo Centro Operativo en Panamá Oeste, un proyecto que busca ampliar la capacidad operativa en esta región y acercar el lugar de trabajo a cientos de colaboradores que residen en el área.

Juan Raúl Humbert durante la ceremonia que marca el inicio de la construcción del nuevo Centro Operativo del Banco General en Panamá Oeste.

La nueva instalación permitirá que más de 500 colaboradores puedan desempeñar sus funciones en Panamá Oeste, evitando desplazamientos diarios hacia sus puestos de trabajo en la ciudad.

El proyecto forma parte de la estrategia del banco para mejorar las condiciones laborales y contribuir a un mayor equilibrio entre la vida personal y profesional de sus trabajadores.

“Este será un edificio de primer nivel, donde podrán trabajar más de 500 colaboradores que residen en el área oeste de la ciudad”, señaló Jacqueline Souter, Vicepresidente de Mercadeo e Imagen Corporativa.

Colaboradores de Panamá Oeste en el evento.

Souter destacó que la nueva infraestructura busca generar un impacto directo en la calidad de vida de los colaboradores, al reducir los tiempos de traslado y permitirles disponer de más tiempo para sus familias y actividades personales.

“Este edificio otorgará más calidad de vida a nuestros colaboradores y es un testamento a la creencia que tiene el Banco General en invertir en su personal y en la confianza que tenemos en el área oeste”, agregó Souter.

Banco General mantiene desde hace varios años operaciones en Panamá Oeste mediante oficinas alquiladas destinadas a colaboradores que viven en esta zona. Con el nuevo Centro Operativo, la entidad busca ampliar significativamente esa capacidad y contar con instalaciones propias diseñadas para las necesidades de sus equipos.

“Es una inversión para nuestra gente, que hacen posible el éxito del Banco General”, manifestó Francisco Sierra, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General.

El proyecto contempla espacios orientados a promover la colaboración, la eficiencia y el bienestar de los trabajadores. También contará con áreas de recreación y facilidades destinadas a mejorar la experiencia diaria de los colaboradores.

La construcción representa, además, una apuesta del banco por el crecimiento de Panamá Oeste, una región que ha registrado un importante desarrollo en los últimos años.

El nuevo Centro Operativo estará ubicado diagonal a la rotonda que une la Avenida Los Cedros con la Avenida Paseo Los Guayacanes, entrando por Market Plaza, en Panamá Oeste, La Chorrera.