Casa Simona abre sus puertas en El Valle de Antón: lujo silencioso con alma panameña

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El nuevo hotel, miembro de Small Luxury Hotels of the World (SLH), llega en octubre de 2026 con 21 habitaciones, la cocina de monte desarrollada por Cuquita Arias y una mirada radical al bienestar.

Hay lugares que se visitan y lugares que se viven. Casa Simona pertenece a los segundos. Este mes abre oficialmente sus puertas en El Valle de Antón un hotel pensado para quienes buscan algo más que comodidad: un refugio que celebra la montaña, su gente y sus sabores, con todo lo que se espera de una experiencia de lujo.

Casa Simona forma parte de Small Luxury Hotels of the World, que promueve al hotelero independiente y reúne a la comunidad más atractiva del mundo, compuesta por viajeros de espíritu libre y hoteles con identidad propia.

Cocina de monte

La gastronomía es una de las grandes razones para venir a Casa Simona. Al frente de La Tulivieja, el restaurante insignia del hotel, está la Chef Cuquita Arias con su propuesta de cocina de monte: una cocina honesta y creativa que pone en el centro los ingredientes producidos localmente y las historias que hay detrás de ellos. El resultado es una experiencia gastronómica sin igual en la zona, de esas que se recuerdan mucho después de volver a casa.

21 habitaciones, cero prisas

Sus 21 habitaciones respiran lujo silencioso: comodidad, privacidad y artesanía en cada detalle. En Casa Simona nada está puesto al azar. Desde la arquitectura hasta el diseño interior y el arte de talentos panameños que acompaña cada rincón, todo fue pensado con intención, como una oda a El Valle de Antón y a Panamá.

Bienestar en esencia

Casa Simona entiende que el bienestar nace desde un lugar profundo y personal que va mucho más allá de un spa. Aquí se trata de libertad, calidad, silencio, movimiento y presencia; de reconectar con lo humano. Los huéspedes pueden disfrutar de masajes en la privacidad de su habitación, practicar yoga al aire libre rodeados de montaña y relajarse en la piscina climatizada, que regala vistas al paisaje montañoso con todas las comodidades del trópico.

Ver Casa Simona abrir finalmente sus puertas como parte de SLH es un orgullo enorme. Es la oportunidad de mostrar un pedacito de Panamá al mundo, desde un lugar que hemos creado con muchísimo cariño y respeto por lo que somos. Ahora queremos que quienes nos visiten lo descubran, y se lleven un poquito de El Valle con ellos.“, comentó Patricia Mejías – Gerente General del hotel.

Tu escapada empieza aquí

Visita nuestros restaurantes o quédate a descansar, Casa Simona te está esperando.

Las reservas ya están abiertas en www.casasimona.com

Teléfono +(507) 6857-8585 o al correo [email protected]