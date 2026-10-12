ExpoMáquina 2027, The Outdoor Experience

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Del 25 al 28 de febrero de 2027 | Metro Park, Ciudad de Panamá

El motor que mueve a Panamá da el gran salto. En su 10.ª edición, nos trasladamos a un recinto de 4 hectáreas 100% al aire libre diseñado para que la tecnología, la potencia y los negocios me ocurran a otra escala.

¡EL 70% DEL RECINTO YA ESTÁ VENDIDO!

Las marcas líderes de la industria ya aseguraron su espacio en la vitrina de negocios más importante de la región.

Evolución e Impacto Regional

Organizada por la Asociación de Distribuidores de Maquinarias (ADIMAQ), Asociación Social sin fines de lucro, ha consolidado a ExpoMáquina como la única feria especializada de la región que reúne a los siete sectores productivos que impulsan más de la mitad del PIB del país: Construcción, Industria, Energía, Logística, Minería, Agricultura y Sector Marítimo.

Equipos | Insumos | Servicios

Zonas Clave de la Feria

Conciertos en Vivo y Experiencias Temáticas

Una cartelera diaria diseñada para vibrar al ritmo de la industria, con presentaciones musicales y actividades que garantizan el mejor ambiente del evento.

• Zona de Recarga Gastronómica: Una amplia y variada oferta culinaria con opciones para todos los gustos, diseñada para que los asistentes disfruten de un momento de descanso y convivencia.

Zona Internacional

¿Busca expandir las fronteras de su negocio y conectar con los compradores más influyentes de la región? La Zona Internacional de ExpoMáquina 2027 es el escenario B2B definitivo para posicionar su marca ante más de 15,000 profesionales de alta decisión. Aproveche el poder logístico y comercial de Panamá para exhibir su tecnología de vanguardia, cerrar alianzas estratégicas con distribuidores clave de América Latina y el Caribe, y proyectar el crecimiento de su empresa desde el corazón del hub de las Américas.

Marcas Confirmadas - Edición 2027

Espacios adaptados para todos los presupuestos: desde estands modulares hasta macrolotes.

Información de Expositores y Contacto

¿QUIERES SER EXPOSITOR?

Asegura el espacio de tu marca hoy mismo!

Aquí

Contacto: [email protected]

Plano del Recinto / ExpoMáquina 2027

Área Total del Recinto: 20,002.56 m²

Ubicación: Metro Park, Calle 4 / Boulevard Suroeste (Existente)