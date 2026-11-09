CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Más allá de responder ante accidentes, los seguros de auto han evolucionado para ofrecer asistencia, prevención y beneficios que acompañan al conductor en su día a día.

Las Fiestas Patrias son una oportunidad para recorrer Panamá, visitar a la familia y disfrutar de las celebraciones. Pero antes de salir a carretera, además de revisar el vehículo y planificar la ruta, hay algo que muchos conductores pasan por alto: conocer todo lo que incluye su seguro de auto.

Tradicionalmente, los seguros vehiculares se han asociado con accidentes y colisiones. Sin embargo, hoy su alcance va mucho más allá, incorporando servicios que facilitan la movilidad cotidiana y permiten resolver imprevistos sin necesidad de que ocurra un accidente.

Una protección que comienza antes del viaje

Revisar las llantas, los frenos o la batería es fundamental antes de emprender un recorrido. En este sentido, el Seguro de Auto de SURA ofrece acceso a su Centro de Movilidad, donde los asegurados pueden aprovechar servicios gratuitos de revisión vehicular, diagnósticos y descuentos exclusivos en mantenimiento, llantas y baterías.

Estos beneficios permiten cuidar el automóvil y atender necesidades habituales, convirtiendo el seguro en un aliado que también aporta valor cuando todo marcha bien.

Asistencia disponible cuando más se necesita

Una llanta ponchada, una batería descargada o quedarse sin combustible pueden complicar cualquier recorrido, especialmente durante los días de mayor movimiento vehicular.

Para estas situaciones, SURA cuenta con asistencia vial 24/7 en todo el territorio nacional, que incluye cambio de llantas, suministro de combustible, cerrajería, paso de corriente y servicio de grúa por desperfectos mecánicos o colisión.

Además, ofrece conductor designado, un servicio que permite solicitar un chofer para regresar a casa de forma segura cuando el asegurado no puede conducir, disponible bajo condiciones específicas dentro de la ciudad de Panamá.

Conocer los beneficios también es estar protegido

La evolución del seguro de auto también se refleja en beneficios que reconocen el buen manejo, contribuyen al cuidado del vehículo y ofrecen mayor tranquilidad:

Conductor Estrella: reduce $100 del deducible por cada año sin reclamos, hasta acumular $500.

Menor depreciación: al renovar la póliza, el vehículo conserva mejor su valor para efectos de una indemnización por pérdida total.

Conductores adicionales: cobertura cuando un familiar o amigo autorizado conduce el automóvil, sin necesidad de registrarlo previamente.

Menos exclusiones: mayor respaldo ante situaciones contempladas en las condiciones de la póliza.

Conocer estos beneficios antes de necesitarlos permite aprovechar mejor la protección contratada y tomar decisiones informadas.

Más que un seguro para accidentes

En estas Fiestas Patrias, revisar el vehículo, conducir responsablemente y conocer las asistencias disponibles son parte de una buena planificación.

Porque contar con un seguro de auto no significa únicamente tener respaldo cuando ocurre un accidente. También es disponer de servicios, beneficios y soluciones que hacen más sencillo el día a día.

Esa es la propuesta de valor del Seguro de Auto de SURA: acompañar al conductor no solo ante los imprevistos, sino también en cada etapa de su movilidad.