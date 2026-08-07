Harley Mitchell & Asociados: Visión legal para el desarrollo

La integración de la experiencia corporativa y ambiental permite anticipar riesgos regulatorios, garantizando el éxito de diversas inversiones

En el marco de la celebración del Día del Abogado, el panorama legal panameño exige firmas capaces de comprender que detrás de cada expediente existe un proyecto, una inversión y una visión de futuro. En este contexto, Harley Mitchell & Asociados, nacida de la unión entre Trust Cede & Co., fundada por Lineth Araúz Cedeño, y GAEA Abogados, fundada por Harley James Mitchell Morán, se posiciona firmemente como un referente integral en derecho corporativo, ambiental, administrativo, regulatorio y marítimo.

“Creemos que la protección ambiental y la inversión no compiten entre sí; el derecho existe precisamente para hacerlas compatibles”.

La firma destaca por acompañar el crecimiento de empresas, brindando asesoría preventiva y representación estratégica en sectores clave como infraestructura, energía, puertos, agroindustria y desarrollo inmobiliario. Para profundizar en su enfoque especializado, conversamos con sus socios fundadores sobre los grandes retos de la abogacía frente a las inversiones de alto impacto en Panamá.

¿Cómo evalúan el clima de inversión en Panamá y qué garantiza la seguridad jurídica?

“Panamá mantiene condiciones extraordinarias para consolidarse como uno de los principales destinos de inversión de la región”, señalan. Sin embargo, advierten claramente que la competitividad no depende solo de leyes, sino de la confianza institucional. “La seguridad jurídica exige que las actuaciones de la Administración Pública se desarrollen con estricto apego al principio de legalidad, al debido proceso y a la confianza legítima”, agregan.

Harley James Mitchell Morán y Lineth Araúz Cedeño. Socios Fundadores

En sectores altamente regulados, ¿cómo ayudan a anticipar y mitigar riesgos normativos?

La firma prioriza una visión estrictamente preventiva. “En Harley Mitchell & Asociados entendemos que, en sectores altamente regulados, la mejor estrategia jurídica es la prevención”, afirman. Analizan integralmente la arquitectura jurídica de los proyectos para reducir la exposición legal de las inversiones. Añaden que “la mejor defensa jurídica de un proyecto es haberlo estructurado correctamente desde su origen”.

¿Cómo equilibran el desarrollo económico con el rigor técnico que exige la sostenibilidad?

El desarrollo productivo y la sostenibilidad no son conceptos contrapuestos. “Creemos que la protección ambiental y la inversión no compiten entre sí; el derecho existe precisamente para hacerlas compatibles”, explican. Aseguran que el marco normativo panameño permite armonizar estos intereses cuando los proyectos actúan con planificación rigurosa y estricto apego a la ley.

En controversias complejas, ¿cuáles son sus criterios fundamentales de defensa técnica?

Abordan cada litigio con rigor, buscando resoluciones basadas en el Estado de Derecho. “Nuestro compromiso trasciende la defensa de una posición: construimos estrategias jurídicas sólidas capaces de sostenerse tanto en sede administrativa como ante los tribunales de justicia.”, afirman.

¿Cuál es su compromiso en el Día del Abogado?

“Nuestro compromiso es ejercer la profesión con absoluta integridad, independencia, rectitud de conciencia y respeto por el Estado de Derecho.”, concluyen, reafirmando su vocación de aportar al país. Ese compromiso fundamental es el que guía su trabajo diario, contribuyendo activamente al fortalecimiento de las instituciones, la tranquilidad de sus clientes y el desarrollo sostenible de Panamá.

“La mejor defensa jurídica de un proyecto es haberlo estructurado correctamente desde su origen”.

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