Más allá del pago: el camino de Panamá hacia una movilidad más conectada e inclusiva

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La movilidad urbana se consolida a escala global como un motor determinante para la competitividad económica, la inclusión social y la calidad de vida de las ciudades. En Panamá, donde el transporte público movilizó a más de 250 millones de pasajeros en 2025, modernizar la forma de pago representa una oportunidad directa para transformar la rutina de ciudadanos que destinan más de un cuarto de su jornada diaria únicamente a trasladarse entre sus hogares, centros de estudio y lugares de trabajo.

En conversación con La Prensa, Enrique Muñoz, director del Sector Público de Mastercard, explicó que la transformación de los sistemas de transporte trasciende la simple adopción de herramientas tecnológicas. “No es solo un tema de incorporar tecnología, porque la tecnología existe y hay muchas innovaciones alrededor de ella. Se trata más bien de eliminar fricciones y mejorar la experiencia cotidiana que tienen las personas a la hora de movilizarse”, subrayó el directivo. Bajo el modelo de sistemas abiertos, el pasajero puede pagar su pasaje con la misma tarjeta de débito, crédito o billetera electrónica que utiliza a diario en supermercados o farmacias, evitando filas para recargas o cajeros automáticos.

Este esquema cuenta con un modelo plenamente probado en la región y con alto potencial de ser adaptado al contexto panameño mediante alianzas público-privadas. En Costa Rica, el trabajo conjunto entre autoridades, operadores, entidades bancarias y Mastercard permitió digitalizar el cobro en trenes y 2,211 autobuses operados por 71 empresas de transporte; Mastercard ha contribuido a habilitar 1,973 de esas unidades, logrando el reconocimiento en Transport Ticketing Global 2025. En dicho mercado, el 65% de los pasajes de tren y más del 55% en rutas de autobuses se pagan por vía digital, con más de 230,000 transacciones diarias. Según Muñoz, trasladar y adaptar esta arquitectura al contexto panameño permitiría unificar el estándar de cobro entre el Metro y MiBus, optimizando los costos de recaudación de los concesionarios y aportando a las autoridades analítica de datos en tiempo real para calibrar frecuencias según la demanda efectiva.

La oportunidad para implementar esta transición cobra vigencia ante hitos como la futura Línea 2A del Metro, diseñada para transportar a más de 100.000 usuarios adicionales por el centro de la capital y alimentar zonas de alta densidad estudiantil y laboral. Muñoz recalcó que la integración física debe ir de la mano con una interoperabilidad digital inclusiva: “Tiene que ser una movilidad que le dé acceso a toda la población y donde todos puedan disfrutar de estos beneficios”. Para ampliar los beneficios de la digitalización, será fundamental complementar la aceptación con alternativas accesibles para distintos segmentos de la población, incluidas las personas no bancarizadas. Experiencias como las tarjetas prepago en comercios de barrio, muestran una posible vía para ampliar el acceso sin exigir una relación bancaria tradicional.

A través de alianzas estratégicas entre gobiernos, entidades financieras y plataformas tecnológicas, la próxima década proyecta un ecosistema de movilidad interconectado, accesible y diseñado en torno al bienestar del usuario. Cuando la innovación reduce fricciones, amplía el acceso y conecta a más personas con la economía digital, también contribuye a construir ciudades más inclusivas y un Panamá más conectado y competitivo. Desde Mastercard, el compromiso es continuar aportando experiencia, tecnología y colaboración para convertir ese potencial en beneficios concretos para la población.