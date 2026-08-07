NDM Law Firm: Certeza jurídica para invertir y residir en Panamá

La firma de abogados acompaña a familias, empresarios e inversionistas internacionales en su proceso de reubicación y expansión patrimonial en el país.

Abogado, Panamá reafirma su posición como un centro logístico, financiero e inmobiliario clave en la región. En este escenario, NDM Law Firm & Associates se consolida como un puente estratégico para quienes buscan residir, invertir o estructurar negocios con respaldo jurídico.

Fundada en 2017, la firma destaca por su especialización en derecho migratorio, complementada con asesoría en bienes raíces, derecho corporativo y litigios. “Cuando un cliente decide cambiar su vida y radicarse en nuestro país, lo hace con altas expectativas”, destacan desde la firma. “Crecemos con el propósito de enaltecer el buen nombre de nuestro país, buscando siempre ofrecer el mejor servicio legal a una comunidad global”, añaden.

¿Qué factores convierten a Panamá en un destino atractivo para la inversión extranjera?

Panamá ofrece ventajas únicas gracias a su conectividad, estabilidad macroeconómica y beneficios fiscales. “La amplia gama de opciones que ofrece nuestro país, al contar con una economía estable y dolarizazda, facilita el proceso de residencia e inversión rentable a corto y mediano plazo”.

¿Cuáles son los programas de residencia más demandados por los clientes internacionales?

La firma asesora en diversas categorías según el perfil de cada aplicante, como la Visa de Pensionado o la Visa de Países Amigos. “Otra de las opciones que casi siempre escogen los clientes que quieren invertir para aprovechar la solidez de su economía es la Visa de Inversionista Calificado o Golden Visa”.

¿Cómo facilitan el establecimiento definitivo más allá del trámite migratorio?

NDM Law Firm brinda un acompañamiento integral que abarca desde la apertura de cuentas bancarias y creación de sociedades o Fundaciones de Interés Privado hasta la revisión de contratos inmobiliarios. “En contratos de compraventa aseguramos que el desembolso de los pagos y las cláusulas se ajusten a la legislación panameña, garantizando la paz de nuestros clientes hasta el registro de la propiedad”.

¿De qué manera la innovación digital optimiza sus procesos?

La firma aprovecha plataformas tecnológicas para brindar respuestas expeditas sin importar la ubicación geográfica del cliente. “Ahorramos tiempo y dinero a nuestros clientes con la posibilidad de aperturar cuentas bancarias o representar compras inmobiliarias sin que tengan que viajar a Panamá”.

¿Cuál es su compromiso ético en el Día del Abogado?

“Nuestro compromiso fundamental es acompañar a nuestros clientes con constancia y esmero, atendiendo a la ética para guiar el arte de lo bueno y lo justo”, concluyen.

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