Nestlé impulsa desde Panamá espacios de desarrollo profesional para jóvenes profesionales de la salud en Latinoamérica

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La coexistencia de distintas formas de malnutrición, los cambios demográficos, las nuevas plataformas digitales, y la rápida evolución de la ciencia plantean nuevos desafíos para la atención materno – infantil y la salud en América Latina. Este escenario exige profesionales capaces de interpretar la evidencia, adaptarse a contextos cambiantes y acompañar a las familias con una visión integral de la nutrición y el bienestar. Con este propósito, Nestlé reunió en Panamá a jóvenes pediatras, junto con líderes regionales de Nutrition & Health y expertos internacionales, durante el Latam Youth Health Leader Forum, un espacio diseñado para conectar experiencias y fortalecer su desarrollo profesional.

El encuentro forma parte de la Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé y de la estrategia regional de Nestlé Nutrition & Health para fortalecer el desarrollo profesional de las nuevas generaciones a través de programas como Jpedia, Jnutri, Jfarma y JGine. Desde 2020, estas iniciativas han complementado la formación académica de jóvenes profesionales de la salud mediante contenidos científicos, herramientas especializadas y espacios de intercambio, registrando 3,678 participaciones acumuladas en Centroamérica, de las cuales 442 corresponden a Panamá.

La relevancia de fortalecer estas capacidades cobra especial importancia en Panamá. De acuerdo con el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, el país logró reducir el porcentaje de niños menores de cinco años con retraso en el crecimiento de 23.6% en 2000 a 5.6% en 2022.[1] Sin embargo, persisten desafíos asociados a distintas formas de malnutrición y al incremento de factores de riesgo vinculados al sobrepeso y la obesidad, lo que refuerza la necesidad de promover la actualización científica y la formación continua de los profesionales de la salud.

La agenda del foro reunió a jóvenes profesionales con líderes regionales de negocio de Nestlé Nutrition & Health e invitados internacionales, quienes compartieron perspectivas sobre ciencia, práctica clínica, liderazgo, empleabilidad y los retos que plantea la evolución de la salud y la nutrición en América Latina. Uno de los espacios centrales fue durante el panel “El futuro de la nutrición y la salud desde la mirada de las nuevas generaciones”, que abordó los conocimientos y habilidades que necesitan los jóvenes profesionales para transformar la evidencia científica en mejores decisiones para sus pacientes y comunidades. La actividad también sirvió como antesala del VII Nutrition & Health LATAM Summit, encuentro regional que se realizará en octubre y que tendrá a Panamá como país anfitrión.

“El título universitario es un punto de partida, pero la práctica profesional exige seguir aprendiendo, interpretar la evidencia con criterio y desarrollar nuevas habilidades para acompañar mejor a los pacientes y sus familias. En una región con desafíos nutricionales complejos, en Nestlé entendemos que contribuir a esa formación es parte de nuestra responsabilidad como compañía de Nutrición, Salud y Bienestar. Por eso impulsamos espacios que conectan ciencia, educación y desarrollo profesional, con el objetivo de fortalecer a una nueva generación de profesionales que tendrá un papel clave en la salud de las próximas generaciones”, afirmó Alejandro García, Director de Nestlé Nutrition & Health Centroamérica.

A través de iniciativas dirigidas a pediatras, nutricionistas, farmacéuticos y ginecólogos, Nestlé pone a disposición contenidos especializados sobre nutrición y práctica clínica, así como herramientas relacionadas con liderazgo, empleabilidad y habilidades profesionales. En el caso de los farmacéuticos, la oferta incluye el programa ICPN, una certificación internacional desarrollada junto con Thomas Jefferson University que proporciona conocimientos actualizados en nutrición pediátrica, microbiota y salud gastrointestinal.

Como parte de esta agenda, Panamá será sede anfitriona del VII Nutrition & Health LATAM Summit, un encuentro virtual que reunirá los días 14 y 15 de octubre a jóvenes profesionales de la salud de 16 países para acceder a contenidos científicos, tendencias emergentes, casos prácticos y conversaciones con especialistas internacionales. El evento incluirá además la ceremonia de los Premios Henri Nestlé, iniciativa que reconoce investigaciones y casos clínicos desarrollados por participantes de la región y busca incentivar la investigación científica entre las nuevas generaciones de profesionales.

La relevancia de estos espacios también se refleja en el valor que representan para quienes comienzan su ejercicio profesional. La posibilidad de intercambiar experiencias con colegas de distintos países, acceder a conocimiento actualizado y dialogar con expertos internacionales contribuye a fortalecer la práctica diaria y ampliar la perspectiva sobre los desafíos que enfrenta la salud en la región.

A través de estas iniciativas, Nestlé continúa impulsando una plataforma regional de formación complementaria que pone la ciencia, la investigación y la colaboración al servicio de los profesionales de la salud. Más allá de un encuentro puntual, esta apuesta busca acompañar el desarrollo de quienes tendrán un papel clave en la construcción de un futuro más saludable para América Latina.

La participación de Nestlé en estas iniciativas tiene fines educativos y de desarrollo profesional. Las decisiones clínicas y recomendaciones de tratamiento corresponden exclusivamente a los profesionales de la salud.

Acerca de Nestlé Caribe y Centroamérica - Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo. Está presente en más de 180 países con el propósito de desbloquear el poder de los alimentos y las bebidas para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras generaciones. Nestlé ofrece un amplio portafolio de productos y servicios para las personas y sus mascotas a lo largo de sus vidas. Sus más de 2,000 marcas van desde íconos globales como Nescafé y Nespresso hasta favoritos locales como Maggi, Nido y Malher. El desempeño de la compañía es impulsado por su estrategia de Nutrición, Salud y Bienestar. Nestlé tiene su sede en la ciudad suiza de Vevey, donde fue fundada hace más de 160 años.

En la región Caribe y Centroamérica, Nestlé opera seis fábricas de producción, cuatro centros de distribución y una oficina regional. Actualmente, la compañía emplea a más de 5,000 colaboradores en toda la región. Nestlé está presente en la vida cotidiana de miles de personas, acompañándolas en todas las etapas de su vida.

Para más información los invitamos a visitar: www.nestlé-centroamerica.com

Marcas registradas usadas bajo licencia de su titular Société des Produits Nestlé S.A., Case Postale 353, 1800 Vevey, Suiza.

[1] TVN Noticias. “Desnutrición infantil disminuye en Panamá, pero inseguridad alimentaria preocupa”, con base en el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2024, elaborado por FAO, FIDA, PMA, UNICEF y OPS. Disponible en:https://www.tvn-2.com/contenido-exclusivo/desnutricion-infantil-panama-fao-unicef-obesidad-inseguridad-alimentaria_1_2174938.html