Organizaciones sociales fortalecen su capacidad para atraer donantes y aliados con Academia BAC

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Transparencia, resultados medibles y comunicación coherente son claves para ganar la confianza de quienes apoyan a las organizaciones sociales.

Las organizaciones sociales cumplen un papel fundamental al atender necesidades, acompañar comunidades y generar oportunidades en el país. Para ampliar y sostener ese impacto, necesitan herramientas que les permitan comunicar mejor su trabajo, generar confianza y construir alianzas.

Con ese propósito, Academia BAC y su programa Yo Me Uno reunieron a más de 60 representantes de organizaciones sociales de todo el país en un taller sobre comunicación estratégica, posicionamiento y búsqueda de alianzas.

Jesús Valbuena, Academia BAC

Durante la jornada, Jesús Valbuena, experto en marketing digital y redes sociales, y Josh Díaz, comunicador social y conferencista TEDx, compartieron herramientas para construir una identidad sólida, contar historias que conecten mejor con empresas y donantes, y aprovechar las redes sociales para ampliar el alcance de cada causa.

Josh Díaz, Academia BAC

Los participantes conocieron el funcionamiento y los beneficios de la plataforma de BAC “Yo Me Uno”; así como otras soluciones del banco que apoyan la gestión y movilización de recursos de las organizaciones.

Los temas abordados incluyeron la importancia de comunicar con transparencia el uso de los recursos, demostrar resultados medibles y mantener un mensaje claro y coherente en redes sociales, páginas web y espacios de vocería.

Un respaldo que va más allá de la donación

El taller forma parte de Yo Me Uno, iniciativa de BAC que conecta a las organizaciones sociales con personas que desean aportar a sus causas y contribuye al fortalecimiento de sus capacidades.

“Una organización social necesita más que aportes económicos para fortalecerse. Y justamente se fortalece cuando puede sostenerse, explicar lo que hace y atraer a otros a su causa. Por eso, en BAC creemos en fortalecer a quienes ayudan”, afirmó Marta González, directora de relaciones corporativas y sostenibilidad de BAC en Panamá.

A través de Yo Me Uno, las organizaciones vinculadas reciben donaciones con tarjetas de débito o crédito de cualquier banco, sin que el donante sea cliente de BAC. Los fondos se depositan directamente en la cuenta que la organización mantiene en BAC.

La iniciativa también conecta a las organizaciones con personas dispuestas a aportar tiempo y trabajo voluntario, incluidos colaboradores de BAC, y ofrece espacios de formación orientados a fortalecer sus capacidades.