Organizaciones sociales fortalecen su capacidad para atraer donantes y aliados con Academia BAC

Las organizaciones sociales cumplen un papel fundamental al atender necesidades, acompañar comunidades y generar oportunidades en el país. Para ampliar y sostener ese impacto, necesitan herramientas que les permitan comunicar mejor su trabajo, generar confianza y construir alianzas.
Con ese propósito, Academia BAC y su programa Yo Me Uno reunieron a más de 60 representantes de organizaciones sociales de todo el país en un taller sobre comunicación estratégica, posicionamiento y búsqueda de alianzas.
Durante la jornada, Jesús Valbuena, experto en marketing digital y redes sociales, y Josh Díaz, comunicador social y conferencista TEDx, compartieron herramientas para construir una identidad sólida, contar historias que conecten mejor con empresas y donantes, y aprovechar las redes sociales para ampliar el alcance de cada causa.
Los participantes conocieron el funcionamiento y los beneficios de la plataforma de BAC “Yo Me Uno”; así como otras soluciones del banco que apoyan la gestión y movilización de recursos de las organizaciones.
Los temas abordados incluyeron la importancia de comunicar con transparencia el uso de los recursos, demostrar resultados medibles y mantener un mensaje claro y coherente en redes sociales, páginas web y espacios de vocería.
Un respaldo que va más allá de la donación
El taller forma parte de Yo Me Uno, iniciativa de BAC que conecta a las organizaciones sociales con personas que desean aportar a sus causas y contribuye al fortalecimiento de sus capacidades.
“Una organización social necesita más que aportes económicos para fortalecerse. Y justamente se fortalece cuando puede sostenerse, explicar lo que hace y atraer a otros a su causa. Por eso, en BAC creemos en fortalecer a quienes ayudan”, afirmó Marta González, directora de relaciones corporativas y sostenibilidad de BAC en Panamá.
A través de Yo Me Uno, las organizaciones vinculadas reciben donaciones con tarjetas de débito o crédito de cualquier banco, sin que el donante sea cliente de BAC. Los fondos se depositan directamente en la cuenta que la organización mantiene en BAC.
La iniciativa también conecta a las organizaciones con personas dispuestas a aportar tiempo y trabajo voluntario, incluidos colaboradores de BAC, y ofrece espacios de formación orientados a fortalecer sus capacidades.