SOLVE fortalece la inclusión financiera en Panamá con microcréditos 100% digitales

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Con más de 58,000 clientes únicos con préstamos aprobados y cobertura en las 10 provincias y todas las comarcas del país, la empresa apuesta por la tecnología para facilitar el acceso al financiamiento.

En un entorno donde la rapidez, la accesibilidad y la inclusión financiera adquieren cada vez mayor relevancia, SOLVE se consolida como una alternativa digital para acceder a microcréditos en Panamá, mediante una plataforma que permite realizar el proceso de solicitud completamente en línea.

Tecnología al servicio de la inclusión financiera

La inclusión financiera continúa siendo un desafío en América Latina. En Panamá, las barreras geográficas y las limitaciones de acceso a servicios financieros pueden dificultar que algunas personas encuentren opciones de financiamiento oportunas.

Ante esta realidad, SOLVE ha desarrollado un modelo de microcréditos digitales que permite iniciar y gestionar las solicitudes desde un teléfono móvil u otro dispositivo con conexión a internet. Su cobertura nacional busca reducir las barreras de acceso y acercar sus servicios a personas que residen en distintas regiones del país.

“Nuestro objetivo es que cualquier persona que necesite financiamiento pueda acceder a él de forma sencilla, rápida y segura desde su teléfono móvil, sin importar dónde se encuentre dentro de Panamá”, destaca Justo Richard, Gerente General de SOLVE.

Un proceso completamente en línea

El modelo de SOLVE permite realizar el proceso de solicitud de préstamos de manera digital, sin necesidad de acudir a una sucursal física o esperar a ser atendido por un agente. La plataforma está disponible las 24 horas del día, brindando a usuarios mayor flexibilidad para iniciar sus trámites según sus necesidades y disponibilidad.

La propuesta está dirigida a quienes buscan alternativas de micro financiamiento para atender imprevistos y otras necesidades económicas. Su principal servicio son los préstamos en línea, accesibles desde cualquier punto del territorio nacional.

Crecimiento y presencia nacional

Desde el inicio de sus operaciones, SOLVE ha registrado un crecimiento que refleja la expansión de su modelo digital en el mercado panameño.

Actualmente, la empresa reporta más de 58,000 clientes únicos con préstamos aprobados, un crecimiento del 148% en activos durante sus primeros dos años de operaciones y más de 300,000 seguidores en redes sociales.

Asimismo, cuenta con cobertura en las 10 provincias y todas las comarcas del país. Estos indicadores reflejan el alcance de su plataforma y su apuesta por ampliar las posibilidades de acceso al financiamiento mediante herramientas tecnológicas.

Financiamiento desde el celular

SOLVE reafirma su compromiso de acercar servicios financieros digitales a más personas en Panamá, mediante una experiencia orientada a la accesibilidad y la comodidad.

Los interesados pueden solicitar préstamos por montos de entre $70 y $250, con plazos que van de 15 días a tres meses, sujetos a las condiciones y requisitos aplicables.

Para conocer más sobre el servicio, consultar los requisitos e iniciar una solicitud, los usuarios pueden ingresar a www.solve.pa.

Con su enfoque digital, SOLVE busca continuar ampliando su alcance en el país y contribuir a que la tecnología facilite el acceso a alternativas de financiamiento.