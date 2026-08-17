Visa impulsa la transformación y modernización de la movilidad urbana en Panamá

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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La penetración de pagos sin contacto en Panamá alcanza el 94%, posicionándolo como el tercer país en América Latina con mayor adopción

Cada viaje comienza con un acceso rápido, seguro y sencillo al sistema de transporte. En Panamá, esta experiencia está evolucionando con la adopción de pagos digitales sin contacto en el transporte masivo, una transformación que va más allá de sustituir el efectivo: moderniza la forma en que residentes y visitantes se mueven por la ciudad.

En un sistema donde el metro y los buses de la capital movilizan en conjunto más de 660 mil viajes diarios en promedio, reducir las fricciones de pago tiene un impacto directo en la experiencia del usuario, la eficiencia operativa y la inclusión digital. Al permitir el uso de credenciales digitales Visa para pagar trayectos, Panamá avanza hacia un modelo de movilidad más abierto, interoperable y adaptado a una ciudad cada vez más conectada.

Un habilitador global para la movilidad inteligente

Para acelerar esta modernización, Visa ha trabajado junto con operadores de transporte, entidades gubernamentales, bancos adquirentes, emisores y socios tecnológicos en la adopción de pagos abiertos en el transporte público. Esta colaboración conecta infraestructura, tecnología y credenciales digitales bajo estándares globales de seguridad, interoperabilidad y escalabilidad.

El rol de Visa se apoya en su experiencia en más de 1,000 proyectos de movilidad urbana a nivel global, lo que le permite aportar mejores prácticas, asesoría tecnológica y capacidades diseñadas para operar en sistemas de alto volumen, como el transporte masivo. Aplicada al contexto panameño, esta visión contribuye a reducir la dependencia del efectivo y a ofrecer una experiencia de pago más consistente para ciudadanos y visitantes.

Panamá cuenta con una base sólida para seguir avanzando. Según datos de VisaNet al cierre de abril de 2026, el 94% de las transacciones presenciales en el país se realizaron con tecnología sin contacto, ubicándolo como el tercero de América Latina con mayor adopción, después de Chile y Perú.

Esta madurez también se refleja en el transporte masivo: a junio de este año, las transacciones Visa en el Metro de Panamá registraron un crecimiento interanual de 68%, en el marco de la implementación iniciada en 2023.

La adopción regional refuerza el valor del modelo. En 2025, se procesaron más de 250 millones de transacciones sin contacto con credenciales Visa en sistemas de transporte de América Latina y el Caribe. En el Metro de Panamá, desde el inicio del piloto en enero de 2023, se han registrado transacciones con credenciales emitidas en 132 países, lo que demuestra el alcance internacional y la interoperabilidad de esta tecnología.

A este lanzamiento se suma Cybersource, la plataforma de aceptación y procesamiento de pagos de Visa al ecosistema de movilidad urbana de Panamá, marcando un hito regional al ser el primer proyecto de este tipo en el Caribe y Centroamérica en integrar esta tecnología. Su capacidad para fortalecer el procesamiento de pagos en entornos de alto volumen, como el transporte público, permite acompañar la expansión del modelo hacia buses, terminales y futuros servicios de movilidad.

Con esta base tecnológica, Panamá consolida su avance hacia una movilidad más ágil, inclusiva y conectada, mientras Visa contribuye a escalar soluciones de pago simples, seguras e interoperables para residentes y visitantes.