Blue Cross and Blue Shield of Panama presenta la octava edición de la Semana más Saludable “Fit 4 All”

Presentado por: Blue Cross and Blue Shield of Panama

Blue Cross and Blue Shield of Panama, con el respaldo de Internacional de Seguros, presenta la octava edición de la Semana más Saludable “Fit 4 all”, a realizarse del 27 al 31 de marzo con una serie de actividades que buscan promover un estilo de vida saludable, mediante actividades deportivas, recreativas y de bienestar completamente gratis, cerrando el sábado 1 de abril con un gran evento familiar a beneficio de Fanlyc, que incluye su reconocida carrera caminata familiar 5k.

Mauricio de la Guardia, Presidente Ejecutivo de Internacional de Seguros, expresó su satisfacción de reanudar luego de una pausa de dos años, la octava edición de la Semana más Saludable “Fit 4 all” de Blue Cross and Blue Shield of Panama, actividad con el que la empresa no solo busca resaltar la importancia de una vida saludable, sino con la que a través de las inscripciones de sus 7 ediciones anteriores ha logrado donar la suma de $100,000 a beneficio de la gestión que realiza Fanlyc para ayudar a más de 500 niños y adolescentes con cáncer referidos por hospitales, que no cuentan con recursos suficientes para afrontar sus tratamientos.

La Semana más Saludable “Fit 4 all” de Blue Cross and Blue Shield of Panama, se llevará a cabo del 27 al 31 de marzo en sucursales del patrocinador PowerClub, desde las 5:00 p.m., con actividades enfocadas a mejorar la salud de grandes y chicos, a través de charlas sobre alimentación saludable, recetas anti cáncer, charlas de bienestar integral, actividades para niños y mucha actividad física con clases funcionales.

El gran evento de cierre de la Semana más Saludable “Fit 4 all” 2023, se llevará a acabo el sábado 1 de abril a las 4:00 p.m., en el Parque Los Lagos de la Ciudad del Saber., en un ambiente lleno de naturaleza y amplios espacios para amenas actividades.

La Carrera Caminata “Fit 4 All’, con más de $5,000 en premios para los ganadores de las distintas categorías, tiene una inscripción de B/.10.00 para niños (hasta 17 años) y de B/.15.00 para las personas de 18 años en adelante, de los cuales $10.00 de cada inscripción serán donados en su totalidad a Fanlyc.

Las inscripciones están abiertas en el sitio web www.bcbsfit4all.com, para las actividades gratuitas de la Semana más Saludable “Fit 4 all” del 27 a la 31 de marzo y para el evento de cierre el 1 de abril.