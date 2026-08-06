En la nota titulada El negocio detrás de la guerra: cómo reclutan a panameños para combatir en Rusia y Ucrania, se identificó equivocadamente a uno de los entrevistados como Erik Estrada, exdirector del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Esas declaraciones fueran dadas por Oriel Ortega, también exdirector de esa institución.
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