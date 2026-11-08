En la versión original de la nota: El mapa del dinero de la CSS: ¿en qué invierte, cuánto gana y cuánto concentra en el Estado? publicada el 7 de noviembre en web y en la versión impresa del 8 de noviembre, se indicó que la Caja de Seguro Social (CSS) “le presta dinero al Estado mediante la compra de títulos de deuda”. Esa referencia a un préstamo al Estado fue imprecisa y se eliminó. El párrafo debe leerse de la siguiente manera: “La Caja de Seguro Social (CSS) no solo recibe las cuotas de trabajadores y empleadores para financiar las pensiones y otras prestaciones. También administra esos recursos y coloca parte de ellos en distintas inversiones para generar rendimientos. Para ello, compra títulos de deuda, deposita fondos en bancos y adquiere instrumentos financieros vinculados a entidades y empresas como Coca-Cola, Ford y Oracle”.