En la edición impresa del domingo 11 de octubre de 2026, en la página 1A, se tituló Emergencia: $100 millones y suspender límite al déficit. Lo correcto debió decir Emergencia: $100 millones y flexibilizar límite al déficit.
Fe de errata: 11 de octubre de 2026
11 oct 2026 - 01:35 P MSeguir a La Prensa enSíguenos en
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