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En la edición impresa del domingo 11 de octubre de 2026, en la página 1A, se tituló Emergencia: $100 millones y suspender límite al déficit . Lo correcto debió decir Emergencia: $100 millones y flexibilizar límite al déficit .

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