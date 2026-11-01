En la edición del sábado 31 de octubre de 2026, página 4A de Panorama, se intercambiaron por error las fotografías de las noticias sobre Enrique Lau Cortés y Jean Carlos Valencia Escobar, alias El Abogado. La imagen publicada en la nota principal correspondía a Valencia Escobar, mientras que la de la noticia inferior correspondía a Lau Cortés. Ofrecemos disculpas a los afectados y a nuestros lectores.

En una de esas notas, en su versión digital, equivocadamente se tituló “Enrique Lau se libra de ir a prisión: tribunal avala que continúe bajo detención provisional”. Lo correcto es “Enrique Lau se libra de ir a prisión: tribunal avala que continúe bajo detención domiciliaria”.