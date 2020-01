LA VOZ DE LA ACADEMIA

Estimado lector:

Examinemos juntos el uso que se le da a la palabra acaso. Busquemos la palabra en el Diccionario de la Real Academia Española (www.rae.es).

Allí dice lo siguiente:

Origen de la palabra: Viene de caso.

1: Acaso es un sustantivo masculino y significa casualidad, suceso imprevisto.

Para una mejor comprensión, veamos un ejemplo tomado del Banco de datos (CREA) [en línea].

Corpus de referencia del español actual. [4 de julio de 2011]

“Pero en el acaso del agro no es suficiente un adecuado manejo del agua y detener la erosión, también es básico evitar degradar los suelos con numerosos agentes químicos”.

Autor: Butteler H., Oscar A. Tìtulo: Ecología y civilización. El desafío ambientalista del tercer milenio PAÍS: Perú. Año: 1996.

En el Banco de datos (CREA) pudieron recuperarse siete ejemplos iberoamericanos: de El Salvador, Perú, México, España y Cuba.

No hay ningún ejemplo captado en Panamá.

Ejemplos nacionales:

2. Acaso es un adverbio que significa por casualidad, accidentalmente.

Esta acepción está marcada como desus., es decir, que ya no se usa. Es decir, no se encuentran ejemplos desde hace muchos años.

Sin embargo, a continuación proponemos, en Panamá, tres ejemplos (2 del siglo XX y 1 del siglo XXI) tomados de los escritores Rogelio Sinán, Raúl Leis y Enrique Jaramillo Levi, y encontrados en el CREA, que se ajustan a este significado:

¿Y ellos comen tamales acaso? (Raúl Leis). (¿Y ellos comen tamales por casualidad?).

¿Puede acaso creerse lo que solo es producto de una mente desviada? (Rogelio Sinán) (¿Puede, por casualidad, creerse?).

¿Pero, acaso no te gusta comer puerco de vez en cuándo? Jaramillo Levi (¿Pero, por casualidad no te gusta comer puerco de vez en cuándo?).

Con estas muestras se confirma este uso en Panamá.

3. Acaso es un adverbio de duda que significa quizá, tal vez.

Este es el uso más común en Panamá.

Ejemplos: ¿Dudaba acaso de que en verdad hubiese una radio? ¡Entre y convénzase! (Rogelio Sinán) (Duda sobre la existencia de la radio)

¡Billetes nuevos! ¡Soberbios! -me decía, y, aún dudoso, les echaba un vistazo al trasluz-. ¡Nuevecitos! ¿De dónde sacas tantos? ¿Tienes acaso minas? (Rogelio Sinán) (Tal vez tienes una mina)

4. El DRAE señala que acaso se usa como adverbio de negación en Ecuador, y que indica la falta de lo significado por el verbo.

El ejemplo que se ofrece es una afirmación, y dice : Acaso he podido dormir. Según lo señalado, en Ecuador esta frase significa: No he podido dormir.

Este uso no se registra en Panamá.

Las obras panameñas encontradas en el CREA son las siguientes:

Jaramillo Levi, Enrique. Luminoso tiempo gris. Relatos. 2002.

Leis, Raúl – Viene el sol con el sombrero de combate puesto - Dramaturgia – 1982.

Sinán, Rogelio – Plenilunio – 1943.