Apareció pieza teatral de Harold Pinter

LONDRES, Reino Unido.(EFE).-Un "sketch" teatral del dramaturgo británico Harold Pinter ha sido recuperado, y publicado este martes en varios periódicos británicos, después de permanecer perdido durante 50 años en los archivos de la Biblioteca Británica.



La pieza breve titulada Umbrellas, que fue representada en una sola ocasión en 1960 en un teatro de Nottingham (centro de Inglaterra), consiste en una absurda conversación de dos señores sobre paraguas mientras toman el sol en una terraza de un elegante hotel.



Se trata de un corto dialogo con doce pausas, una técnica dramática que se convirtió más tarde en una de las señas de identidad de la obra del Premio Nobel de literatura.



La viuda del dramaturgo, Antonia Fraser, dijo que no era consciente de la existencia de esta pieza breve que Pinter escribió con 29 años y que su descubrimiento había resultado "emocionante" para ella. "Es divertida y en la familia nos peleamos para interpretarla. Estamos deseando verla puesta en escena por dos buenos actores", explicó Fraser al rotativo The Guardian.



La pieza del autor de The Lover y The Birthday Party fue encontrada por el archivero Ian Greaves mientras investigaba sobre el autor NF Simpson y declaró sentirse "asombrado" la primera vez que la leyó.



El crítico teatral de The Guardian, Michael Billington, explicó que aunque no se trata de una de las grandes piezas dramáticas de Pinter, fallecido en 2008, es "maravilloso" descubrir nuevas obras de este dramaturgo, guionista y poeta británico conocido por su comprometido activismo político.



"Este descubrimiento nos recuerda que, junto a Peter Cook, Pinter fue un prolífico escritor de "sketches", que utilizo esta popular fórmula para explorar las rarezas del comportamiento humano", aseguró Billington.