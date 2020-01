Un Bafta en honor a carrera de Lee

El actor británico Christopher Lee, famoso por sus papeles en clásicos de terror, recibirá un premio a toda su carrera por parte de la Academia Británica del Cine y la Televisión (Bafta, por sus siglas en inglés), anunciaron sus organizadores.

El premio Academy Fellowship, ganado anteriormente por destacados actores y directores, como lo son Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg y Elizabeth Taylor, será entregado durante la ceremonia de los Premios Bafta 2011, a celebrarse el próximo 13 de febrero.

“Es un muy inesperado, pero gran honor encontrarme entre tan distinguida compañía”, dijo el actor de 88 años, que encarnó a Drácula.

Nombrado caballero en 2009 por sus servicios al arte dramático y actos benéficos, Christopher Lee ha aparecido en casi 200 películas.

Se convirtió en una estrella en la década de 1950, interpretando a la criatura de Frankenstein y después a Drácula en un par de películas de terror de la Hammer.

En una carrera que se extiende durante ocho décadas, también ha encarnado papeles tan diversos, como Lord Summerisle en el filme de culto The Wicker Man; a Scaramanga en la película de Bond The Man with the Golden Man; y a Jinnah, el fundador de Pakistán.

Lee ha participado además en dos de las sagas cinematográficas más exitosas de la historia del cine: The Lord of the Rings (El Señor de los Anillos) como Saruman y en Star Wars (La guerra de las galaxias) como el conde Dooku.