'Christiane no es la típica abuela que te malcría’: Belén Pasqualini

Belén Pasqualini, actriz y dramaturga es la creadora del biomusical científico Christiane en honor a su abuela paterna, una científica pionera en la investigación de la leucemia en Argentina.

Esta semana, Pasqualini presentó su obra de teatro musical en dos ocasiones en Ciudad del Saber, y tendrá una tercera y última función gratuita mañana, este viernes 5 de octubre a las 6:30 p.m., en el teatro municipal Gladys Vidal, en el edificio Hatillo.

La obra teatral, que enlaza el arte y la ciencia, traída al istmo como una iniciativa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), trata de la vida de Christiane Dosne Pasqualini, una científica que trabajó junto al investigador Bernardo Houssay, ganador del Premio Nobel de Medicina en 1947. La trama, desarrollada por la nieta, aborda sus logros como mujer de ciencia, madre de cinco y esposa, en medio de una era hostil para aquellas que se atrevieran a incursionar en un plano reservado exclusivamente a los hombres.

Pasqualini, la sucesora, la artista, en entrevista con La Prensa, habla sobre su obra y su virtuosa abuela ‘Christiane’.

¿Cuáles consideras las cualidades apremiantes de ‘Christiane’ que la llevó a ser realidad su sueño de convertirse en científica?

Tiene que ver por la vocación: eligió ser investigadora y estuvo convencida de que el aporte que ella pudiera hacer fuera pequeño, mediano o grande, iba a contribuir a lo que suele llamarse la gran catedral del conocimiento que es la ciencia. Creo que estaba muy convencida de que su camino iba por ahí y eso le ayudó a sortear todo tipo de obstáculo.

¿Tras los reconocimientos, cómo era tomada su presencia dentro de la familia?

Mi abuela tuvo muchos reconocimientos. La nombraron primera mujer académica en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires en 1991 y, lógicamente, era personalidad celebrada dentro de la familia. Recuerdo que íbamos a almorzar los domingos, éramos muchos, cinco tíos con sus mujeres y 17 nietos, el foco se perdía entre mucha presencia, pero ella fue una persona que marcó mucho en el entorno familiar.

¿Qué retos tuvo que enfrentar el personaje?

Tuvo que enfrentar los retos típicos de una mujer que quería insertarse en ámbitos profesionales. En el año 1942, no era normal que una mujer pudiera ejercer ocho horas diarias de trabajo y encima o en paralelo, continuar con su actividad como madre y esposa. Entonces, obviamente que tuvo que enfrentar un machismo muy fuerte, pero lo lindo y particular de ella es que no lo tomó como una cosa incómoda sino que siguió para adelante con su misión y eso sí, estuvo opuesta a cualquiera persona que se le quisiera poner en el camino.

Desarrollo y entradas La obra musical 'Christiane' es una iniciativa de Senacyt como preámbulo a la Semana de la Ciencia con el apoyo de la Fundación Ciudad del Saber, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Municipio de Panamá. La Semana de la Ciencia tendrá lugar del 18 al 26 de octubre.

¿Qué actividades hiciste de niña con tu abuela que se salieran de lo común?

Mi abuela Cristiane, no era la típica abuela que te malcriaba y te llevaba al cine. Todo lo contrario, era una abuela con la cual tenías salidas bastante atípicas: nos llevaba a mi hermano y a mí al laboratorio, a ver cómo trabajaba, eso era muy impresionante. Recuerdo aquella vez que nos llevó, todo era como un gran acontecimiento. Definitivamente no es la típica abuela que te malcría.

¿Cómo llegaste a concebir la idea del biomusical?

La idea de la obra de teatro y de hacer este biomusical científico surge a raíz de mi lectura de su autobiografía, Quise lo que hice, un libro que mi abuela sacó en 2007, donde cuenta sus hazañas como mujer y científica y dije bueno, este personaje tan teatral que viene circulando en mi vida, desde que nací, creo que llegó el momento de llevarlo a escena. Y me parecía lindo, no solo homenajearla a ella, sino homenajear su pasión por su vocación por su actividad, y de cómo entró en contacto con la historia. La necesidad de contar esa pasión, se me ocurrió que podía hacerlo entrar desde mi propia pasión por la música así como elemento que conversara con la ciencia.

¿Qué opinión tuvo Christiane de la obra?

Mi abuela no ha visto la obra hasta el día de hoy. La pieza lleva 100 funciones. No la ha visto porque no sale de su casa. Pero, sí la leyó dos días antes de estrenarla y me dijo con un francés que todavía le queda allí, “esta es una caricatura y hay que cambiar cosas”. Le dije, "abuela de ninguna manera, estamos a dos días de estrenar, a lo sumo si querés haz tu propia versión de la obra, pero no la cambies". Y dijo: "Muy bien". Y después gente que ella aprecia mucho, amigos, familiares y conocidos, colegas, vinieron a ver la obra, les gustó mucho, se lo contaron a ella. Entonces mi abuela quedó tranquila y hoy por hoy, es muy lindo para ella que yo esté haciendo esta pieza, de alguna manera es una forma que tiene de estar viva a los 98 años.