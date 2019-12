La lucha por la democracia que ha caracterizado a la Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) desde su fundación, el 4 de agosto de 1980, ha sido recreada por un grupo de artistas a través de un espectáculo musical denominado Callar jamás, que se realizó ayer en el teatro Ateneo durante la presentación de los productos y proyectos de la corporación para 2016, y se repetirá esta noche en una función para los asociados de la empresa por su 35 aniversario.

Se trata de una historia basada en hechos que acontecieron desde la fundación del diario La Prensa hasta la fecha.

El show se inicia con don Ernesto, quien cuenta, entre canciones, bailes y anécdotas, cómo pasó de ser un joven canillita en la década de 1980 a distribuidor del periódico hoy día, y también invita a la audiencia a un recorrido en la lucha por la libertad y por los derechos de quienes trabajaban en el diario en ese entonces.



Soodabeh Salence, gerente sénior de mercadeo de Corprensa, explica que se optó por realizar esta puesta en escena para compartir con clientes, asociados e invitados especiales “nuestra esencia, nuestra historia, toda nuestra trayectoria a lo largo de estos 35 años. Nuestra razón de ser ha sido crear un impacto como medio de comunicación imparcial e independiente ante una sociedad como la actual”.

En este sentido, agrega, el musical Callar jamás busca revivir “nuestra historia, por qué nacimos, por qué existimos, cuál es nuestra misión, y que nuestros invitados lo entiendan claramente por medio de un formato diferente, como lo es el musical [como género teatral], y así revivir por décadas cada uno de estos momentos vividos a lo largo de estos 35 años”.

Un musical para no callar



La puesta en escena se denominó “Callar jamás”, por ser parte de la filosofía de La Prensa, porque “callar no es una opción para nosotros. Nosotros vamos a seguir comunicando, vamos a ser esa voz de nuestros lectores, por eso ‘callar jamás’. Callar no es una opción para La Prensa”, resalta Salence.

Es una historia basada en hechos reales, que está siendo contada a través del canto, el baile y el teatro, bajo la dirección general de E.Motion Inc., la producción ejecutiva de Madelaine Leignadier y la dirección de escena de Agustín Clément.

Un musical para no callar e inspirar

El musical Callar jamás envía un mensaje de denuncia constante y de lucha por la democracia, y, además, busca inspirar a otros a crecer de forma personal y profesional.

Se trata de un espectáculo de 45 minutos que resume por medio de la actuación, el canto y el baile, la evolución de Corprensa a lo largo de sus 35 años.

También cuenta con la proyección de entrevistas realizadas a personajes de la corporación como I. Roberto Eisenmann, fundador del diario La Prensa; Guillermo Sánchez Borbón, director emérito de este periódico; Luis Navarro, actual presidente; Adela Mendoza, jefa de relaciones públicas, entre otros miembros, así como videos que muestran escenas de la invasión estadounidense y la cruzada civilista.

Un mensaje musical

La puesta en escena de Callar jamás es una propuesta cultural en la que se enfoca, desde las artes escénicas, la historia del diario La Prensa, cuenta Madelaine Leignadier, su productora ejecutiva.

“Se trata de una historia que cuenta la etapa heroica de La Prensa, y es también una celebración de lo que han sido los grandes logros de La Prensa. Transmite un mensaje de lo difícil que fueron sus primeros años pero también narra las conquistas que la corporación ha tenido a lo largo de los últimos años”, apunta.

Esencia de la trama 'Callar jamás' se trata de una invitación a inspirar y a no callar lo malo ni lo bueno, y así lo bueno transmitirlo y lo malo denunciarlo.









Para la obra Callar jamás se utilizaron “hechos históricos y se crearon personajes ficticios que cuentan una historia que nos deja un mensaje”, afirma su guionista y director de escena, Agustín Clément.

Es una trama panameña basada en hechos reales, que narra la vida de don Ernesto, un distribuidor del diario La Prensa que empezó siendo canillita, quien le comparte su experiencia a Calito, un joven vendedor callejero de periódicos. “Esta es una historia de inspiración y anecdótica, que es la excusa perfecta para remontarnos a 35 años atrás”, anota.

En palabras de Clément, se trata de una invitación a “inspirar” y a no callar lo malo ni lo bueno, y así “lo bueno transmitirlo y lo malo denunciarlo”.

Las personas, al guardar silencio, son “cómplices de las injusticias, y esto va desde el aspecto macro de sociedad; no podemos ver que algo malo pase y mirar para otro lado porque eso nos hace cómplices de la corrupción, del juega vivo, hasta lo más básico. Si tú eres una persona que ha tenido éxito en la vida, tienes que transmitir esa inspiración y esos deseos de crecer a otra persona(...) Es por ello que el hecho de ‘callar jamás’ no solo se ve en lo político, sino que también está presente en tu vida personal”, resume.

En esta puesta en escena se refleja la continua lucha por la democracia y la libertad que tuvo el diario La Prensa en sus inicios, un esfuerzo que continúa liderando para que “no nos vuelva a pasar, siendo así como un defensor de esos derechos de la ciudadanía. Por eso el nombre de Callar jamás”, recalca Leignadier.



Un viaje a 1980

Un elenco conformado por Luis Arteaga, Manuel Corredera, Meli Moreno y José Julián Muñoz, bailarines, patinadoras y modelos recrean este espectáculo que cuenta con la dirección coreográfica de María Cecilia Triana.

La presentación cuenta con ocho canciones en géneros como el merengue, pop, rock e incluso para esta ocasión se compuso un rap que lleva como nombre el título de la obra.

Así, tanto la música como el vestuario, el maquillaje y el arreglo de los artistas permitirá a su audiencia hacer un viaje a la década de 1980, recordando vivencias de la pista de patinaje El Patín Dorado, hasta la fecha.

La voz del elenco

Callar jamás es una puesta en escena que, según sus protagonistas, conjuga varios mensajes en su trama.

Para Corredera, el principal es la lucha de los derechos, y que “nunca dejes que nadie te diga ‘cállate’, sino que siempre defiende tus derechos, háblalos alto y claro”.

Así mismo, se trata de una trama inspiradora y que empodera al otro “a llegar más alto”, afirma Arteaga.

Callar jamás estimula al otro a comenzar desde abajo con aspiraciones altas para crecer profesional y creer en sí mismo, comenta Moreno.

En este sentido, para Muñoz, esta obra recuerda que “todos podemos lograr algo grande con mucho esfuerzo y trabajo arduo”.