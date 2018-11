Cultura Congo de Panamá, patrimonio inmaterial de la Humanidad

La Unesco dio a conocer este jueves que inscribió las expresiones rituales y festivas de la cultura Congo de Panamá en su lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Esto se dio en una reunión de su comité ad hoc en la capital de Mauricio.

La organización resalta que las expresiones rituales y festivas de la cultura del Congo abarcan la visión contemporánea de una celebración colectiva de los rebeldes negros esclavizados durante el período colonial.

Y, en la actualidad, los participantes bailan congo, celebran su libertad, cantan alegremente sobre su vida cotidiana.

Lea aquí: Ritual and festive expressions of the Congo culture

También destaca que los programas de canto, baile y música de Congo se han llevado a cabo en los centros educativos, la instrucción se brinda a nivel universitario y se organizan cursos y talleres de fin de semana.

La Cancillería, a través de la representación diplomática de Panamá ante la @UNESCO_es en París, ha trabajado de la mano de instituciones nacionales para garantizar una mayor notoriedad del patrimonio cultural inmaterial panameño #DiplomaciaCulturalpic.twitter.com/Olk7HeMwo0 — Cancillería Panamá (@CancilleriaPma) 29 de noviembre de 2018

Panamá ya había logrado, el año pasado, inscribir en esta misma lista los procedimientos y técnicas artesanales de obtención de fibras vegetales para talcos, pintas y crinejas del sombrero pintao panameño.