DVD de grandes éxitos

ESTRENOS. TRES VIDEOS INÉDITOS.

Gallina fina, Mi cama te llora, Dale donde más le duela y otros videos de recordados éxitos de Samy y Sandra Sandoval estarán incluidos en un DVD, que los tipiqueros pondrán en el mercado el próximo mes de diciembre.

Carlos Gordón, promotor de los artistas, señala que además de la recopilación de videos que aún son del agrado de los amantes del típico, la producción contará con tres filmaciones inéditas. Ellas son: Me vas a llorar, El traguito y Bla, bla, bla, canción del Carnaval.

"Uno de los videos fue el que grabaron hace unos meses en un casino de la localidad y los otros dos fueron elaborados la semana pasada y se basan en tomas hechas en estudios", dice Gordón.

Adelanta que el 2 de diciembre, los Sandoval harán una segunda filmación del tema Bla, bla, bla en Chitré, en la cual sí incluirán tomas en espacios abiertos, simulando los clásicos culecos del Carnaval.

"El video hecho hace una semana era solo para efecto del DVD. Esta nueva grabación se perfilará para las fiestas de verano y hasta tendrá una trama".

El promotor enfatiza que el proyecto no tiene relación con el siguiente álbum de Samy y Sandra, que aún no tiene nombre ni fecha de estreno. Por el momento, solo han presentado algunas canciones, entre ellas: El traguito, Me vas a llorar y No quiero tus recuerdos.

Explica que los músicos, a diferencia de otros años, no realizaron presentaciones en Estados Unidos debido al cuidado que exige el embarazo de Sandra.