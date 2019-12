Disfrutar de los videojuegos, sin correr riesgos

Los videojuegos ofrecen mundos increíbles a sus consumidores. A veces, el entusiasmo por tener rápido las novedades o el deseo de tomar el camino corto, cuando el largo es más seguro, los puede llevar a tomar riesgos innecesarios.

Matías Porolli, experto internacional en seguridad informática, estuvo hace unos días en Panamá participando en el “ESET Security Day”, y comparte consejos de cómo disfrutar los videojuegos con tranquilidad.

CÓDIGOS MALICIOSOS

¿Qué rol tiene el malware o código maligno en materia de los videojuegos?

El malware roba cuentas. Durante el último año han aparecido diversos códigos maliciosos que, además de lograr el acceso a las cuentas de sus víctimas, atacando plataformas como Steam y Origin, vacían los inventarios de ítems de los jugadores afectados. En la actualidad existen características en los juegos que pueden ser compradas por los jugadores como ítems especiales y poderes. Estos códigos maliciosos buscan robar esos objetos y venderlos para obtener ganancias económicas, de forma automatizada.

¿Qué medidas se deben tomar en cuenta?

Siempre actualizar los juegos y plataformas de juego como Steam, desde los sitios oficiales. No descargar actualizaciones o instaladores desde sitios desconocidos. Es muy común que lleguen enlaces por chat, que llevan a la descarga de supuestas aplicaciones para chat de voz durante el juego. Otra situación habitual es aquella en la que algún jugador pide que se unan a su team, pero dice que se necesita una aplicación para poder jugar en ese team, y envía un enlace. Nunca abrirlos y no descargar esas falsas aplicaciones.

¿Qué hacer si ocurre?

Reportar la situación a la plataforma online para poder recuperar el acceso a la cuenta y los ítems robados. Activar la autenticación en dos pasos. Asegurarnos de tener el antivirus actualizado y realizar una limpieza del sistema para eliminar todos los códigos maliciosos que puedan estar robando información sensible.

ESTAFAS

El engaño es una moneda corriente, ¿verdad?

Siempre ha existido y existirá el engaño. En el contexto del gaming, aun en la actualidad vemos muy activas las estafas entre jugadores. El ataque más típico es aquel en el que se ofrece el intercambio o venta de artículos, pero el estafador no concreta la operación.

¿La solución?

Al haber dinero en juego, se debe ser más atento. Después deben denunciar el perfil del estafador.

INFECTADOS

¿Qué puede decirnos de los cracks infectados?

No recomendamos el uso de cracks porque no tenemos ninguna garantía del correcto funcionamiento del juego o aplicación. Un juego original y licenciado brinda toda la confianza de los desarrolladores. Además del acceso a las actualizaciones, mejoras y correcciones de errores y vulnerabilidades. Vale la pena aclarar que no todos los cracks de juegos son maliciosos.

Un producto antivirus no detecta un determinado crack "porque sí". Los productos antivirus detectan aquellos cracks que son maliciosos, que realizan acciones dañinas en los sistemas. Cuando se observa que ciertos cracks incluyen entre sus instrucciones “deshabilita el antivirus”, los gamers deben dudar de las intenciones de ese crack.

¿Si insisten en usar los ‘cracks’?

Debe tener una solución antivirus que lo proteja ante los posibles problemas que pueden surgir. No caer en la tentación de usar cheats o hacks si el antivirus nos dice que pueden estar infectados.

FALSOS WEB

¿Qué nos puede comentar sobre los ‘phishing’ de cuentas?

Consiste en la realización, por parte de los criminales, de sitios web falsos, pero de aspecto idéntico a los reales, de tal modo de “pescar” las credenciales de los gamers.

¿Cuál es la medida a tomar?

Nunca ingresar las credenciales en un sitio que no sea el oficial. No abrir enlaces que llegan por correo electrónico o chat: pueden tener fines maliciosos. Después deben reportar el incidente con la plataforma online para solicitar nuevas credenciales y recuperar el acceso a la cuenta. Activar la autenticación en dos pasos.

