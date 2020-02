Espacio para el arte quechua

EXPOSICIÓN. ARTISTA BOLIVIANO

El arte ganó su espacio en la II Cumbre Suramericana con una muestra de 25 alegorÍas en acuarela del boliviano José Rodríguez que recogen desde la Persistencia de los pueblos aborígenes a la Incertidumbre por el conflicto de los hidrocarburos.

Las acuarelas retratan desde Lucifer con ángulo andino y el Despojo de los pueblos, hasta La huida del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, derrocado en octubre de 2003 por una rebelión popular que dejó 60 muertos.

Arte en la Cumbre es una retrospectiva de 15 años de trabajo de Rodríguez, reconocido acuarelista quechua y seguidor de grandes maestros, "descubierto" para la cita de Cochabamba .

"Nunca me he inscrito en un partido político y no lo haré: soy un artista, amo la libertad, pero de algún modo mi obra es política", reconoció el artista en una entrevista.