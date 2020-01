Glosas golosas Respecto al restaurante Paladar

RESPUESTA- Estimada Pilar: Esa misma observación se la hice al chef sobre la bagna cauda. Pero él me dijo que su familia provenía de Messina, mucho más al sur. Al fin y al cabo, un "baño caliente", así como un "sancocho", puede variar. Al no saber más sobre el estilo de bagna cauda del chef —quien alegó que era una antigua receta de familia— me fue necesario respetar su versión. Malo no haber hecho la acotación sobre la bagna cauda típica piamontesa. Al fin y al cabo, un sancocho típico de Los Santos no tiene nada que ver con un sancocho cubano, ni un tamal panameño con uno mexicano, por ejemplo. Saludos y gracias por escribir. Aristóloga.