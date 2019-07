Libro panameño 'Dos amigas cocineras', premiado en los Gourmand Awards

El libro de recetas Dos amigas cocineras fue galardonado este jueves 4 de julio con tres premios internacionales Gourmand, en una ceremonia celebrada en Macao, China. Los Gourmand Awards eligen cada año a los mejores libros de cocina y vino, impresos o digitales, del mundo. Es el máximo reconocimiento para libros culinarios.

El tomo, que incluye 970 recetas, ganó el primer lugar como Mejor Libro Autopublicado (Best Self Published book). También logró el tercer lugar en la categoría Familia (donde competían 12 libros de todo el mundo) y el tercer lugar en la categoría Primer libro publicado (First Book).

El libro es una obra de la escritora, conocida por su columnade la revista; y la nutricionista. Las autoras son concuñadas. Por 10 años, juntas compartieron sus recetas en, un suplemento del diario

En años anteriores, libros de chef panameños como Patricia Miranda, Cuquita Arias y Charlie Collins han sido galardonados con estos premios, considerados los Óscar de las publicaciones culinarias.

