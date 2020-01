'Panamá está aprendiendo a ser más responsable'

En el marco de la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entrevistamos a Teresa Moll de Alfaro, directora ejecutiva de Sumarse, asociación que impulsa el desarrollo de la responsabilidad social en Panamá y la organización del evento, quien nos comenta el panorama actual en materia de Responsabilidad Social Empresarial en el país.

¿Cuál es tu visión de lo que se está haciendo en RSE en Panamá?

Un punto para fijarse es la evolución de la cantidad de empresas que están en Sumarse desde que empezó su actividad en 2009, ha aumentado su membresía en un 86%, con un total de 130 empresas, lo que demuestra que cada vez hay más interés en RSE. Otro punto es que a partir de un análisis de percepción que hicimos el año pasado con las empresas de Sumarse, pudimos clasificar entre ellas que existen alrededor de 20 compañías líderes en RSE y sostenibilidad.

¿Cuáles son los sectores de actividad de las empresas líderes en materia de RSE?

Es bien variado, hay uno o dos líderes en cada sector, como logística y eléctrica. En construcción, las cementeras tienen bastante medidas de sostenibilidad. Quizás en agroindustria es donde cuesta más, el componente social ahí es muy fuerte, porque afecta a un número de personas muy alto. El sector bancario tiene dos o tres líderes también en temas de sostenibilidad y realmente está muy posicionado en el mercado.

¿Cómo ve a Panamá frente a otros países de la región en la materia?

Si me hubieras hecho esta pregunta hace cinco años, te hubiese dicho que veía el vaso medio vacío, pero hemos avanzado mucho. Nos ha ayudado la bonanza económica, estar en números positivos y en crecimiento constante influye en tener la capacidad de disponer de recursos para hacer otras cosas. Y también ha habido un cambio de 'chip', dejar a un lado un poco el tema de la filantropía para pasar a la importancia de que estamos en una sociedad que económicamente está creciendo y en desarrollo. Pero siguen habiendo cuotas de desigualdad muy altas, problemas importantes en educación y en salud.

Vemos que toda esa problemática hay que afrontarla, y ahí la empresa tiene un rol que cumplir. Panamá está aprendiendo.

Podemos compararnos regionalmente, por la dimensión de los países, creo que estaríamos detrás de Costa Rica y en nivel con Guatemala, entre la posición dos y tres.

¿Consideras que debería haber una serie de buenas prácticas que estén reguladas por el Gobierno?

La visión de la RSE invita a que sea voluntario, pero también a que el Gobierno asuma su responsabilidad social, ¿y cómo lo hace? Por un lado, con la creación de la política pública, si el Gobierno no define su parte en determinados temas, entonces es muy difícil que el sector privado asuma su rol. Y por otro lado, está la responsabilidad social del Estado, ya que aplica a todos, no solo el área empresarial, por lo que estaría por ver cómo puede facilitar el camino al sector privado para que cumpla con su parte. Facilitar quiere decir eliminar trabas administrativas, apoyar con subvenciones y ayudas a determinados sectores para que se implementen buenas prácticas y se conviertan en una forma de actuar en el país. Este es un enfoque que no existe, hay camino por recorrer.

Claves que una empresa responsable debería cumplir

A veces, hablamos mucho de los colaboradores, la comunidad y el medio ambiente cuando nos referimos a RSE, y nos olvidamos del principio. La base de la RSE es la gobernanza de la empresa, que haya principios, valores, visión, misión y un código de ética y conducta definido. Que haya una política que diga cómo se quiere hacer el negocio, y una política de recusos humanos, quién recibe beneficios y por qué.

Hay que mirar hacia adentro de la empresa y la propia estructura, y esto incluye el tema del 'cumplimiento'. No se trata únicamente de que cumplas la ley, sino que te asegures de tener los mecanismos para evitar la corrupción, promover la transparencia y que existan los canales de queja y denuncia que permitan solucionar los problemas éticos que se puedan producir en la empresa.

¿Cuáles son las tendencias en materia de RSE?

Empezar a entender la política social empresarial como algo que tiene que formar parte de tu negocio, se está comenzando a abordar temas de RSE en las juntas directivas y a pedir reportes de tratamiento de problemáticas. En el área de recursos humanos, hay un tema importante de gestión de personal, a las nuevas generaciones ya no les importa solo dónde trabajan, sino cómo es la empresa donde van a trabajar y cuál es la percepción que hay de dicha empresa. No es solo la gestión de contratos laborales, el bienestar del colaborador cada vez es más importante.

El voluntariado corporativo también está cobrando mucha fuerza, porque permite a la empresa crear un vínculo con su colaborador, identificar líderes, llegar al espíritu social de cada una de las personas que trabajan en ella y permitirle transparencia a la sociedad de lo que está haciendo.

¿Qué áreas son las que necesitarían ser tratadas con mayor urgencia?

El tema ambiental, porque sigue sin existir una sensibilidad fuerte, y eso es muy grave. La realidad que enfrentamos con respecto al cambio climático y la gestión de agua parece que no afecta a nadie. Ojalá consigamos revertir esta carencia, porque la tendencia del mundo es la contraria y en Panamá no se está produciendo.

Proyección de la RSE en Panamá en los próximos años

Panamá tiene que avanzar en el sentido de que las empresas tienen que reportar. Ha llegado la hora de decir lo que están haciendo, tomar compromiso sobre sus impactos sociales, económicos y ambientales, entender que hay una obligación que la sociedad demanda, y es que reporte sus impactos positivos y negativos, y que se tomen compromisos reales sobre esos impactos negativos, que se van a intentar minimizar y potenciar los positivos.