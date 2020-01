Pintan portadas de los Beatles

El pintor mexicano Antonio Luquín reprodujo al óleo 120 portadas de los discos que los Beatles (1962-1970) grabaron en conjunto o por separado en su carrera.

Las pinturas forman parte de la exposición Let It Beat. From The Beatles To The Beat Less Reloaded, que está desde el pasado jueves y hasta el 6 de marzo de 2011 en el Centro de Exposiciones de la terminal uno del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en ciudad de México.

“El fenómeno de los Beatles supuso la transformación del gusto musical, el aprecio al arte, la forma de experimentar el amor y, por si fuera poco, la postura de los individuos frente a su sociedad y la concepción de sí mismos”, dijo Luquín, que reprodujo de los Beatles algunos de sus álbumes más representativos como A Hard Days Night, Beatles for Sale, Revolver, Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band y Let it Be.

Algunas de las pinturas pueden observarse en la exposición junto a sus portadas originales, junto a las cuales se pueden ver cinco videos sobre los Beatles y escuchar su música.

También hay una serie de vitrinas con revistas, retratos a lápiz y un libro titulado con el mismo nombre de la exposición, que el Museo Universitario del Chopo de Ciudad de México editó en 2000, cuando 75 de los óleos de los que se exponen fueron exhibidos en dicho recinto.