Población alérgica panameña

ESTADÍSTICAS. ESCASEZ DE ESPECIALISTAS.

La Caja de Seguro Social (CSS) solo cuenta con nueve alergólogos para atender a toda la población asegurada del país.

Según informa uno de los especialistas de esta rama que labora para el Complejo Hospitalario Doctor Arnulfo Arias Madrid, Paulo Barrera, hay cinco en la ciudad, tres en Chiriquí y uno en Santiago.

"No nos damos abasto y el que recibamos diariamente muchas consultas innecesarias lo complica más. Según las normas internacionales de salud en un país debe haber un alergólogo por cada 50 mil habitantes y nosotros somos uno por cada 250 mil personas aproximadamente".

Barrera expresa que han observado que muchas de las personas que realmente deben recibir ayuda de un alergólogo no llegan a ellos porque los doctores generales que reciben en un principio a estos enfermos tienen un concepto errado de qué significa y para qué sirve la prueba de IgE que mide los anticuerpos de la alergia.

Si el examen marca arriba de los 200 puntos, que es lo normal, se asume que el paciente es vulnerable a sufrir de un tipo de alergia, explica Barrera, sin embargo, agrega que eso no es siempre correcto. "Recibimos paciente que tienen 500, pero cuando se les hace un monitoreo de campo la personas no sufren de ningún malestar respiratorio o alergia a alimentos. En cambio hay un grupo delicado que marca bajo en el IgE, pero sí tiene síntomas, como nariz tapada y mucosidad todo el tiempo, y no son remitidos solo por los resultados del examen".

Aclara que esta prueba orienta y ayuda, pero no es conclusiva. En este sentido, Barrera insta a los pacientes a ser sus propios evaluadores e insistirle a sus médicos cuando tienen síntomas alérgicos como un cuadro asmático inexplicable, obstrucción respiratoria persistente, mucosidad o silbido en el pecho.

REGISTRO EN PANAMÁ

Indica Barrera que en Panamá hay unos 50 ó 60 alimentos que producen alergias. En estos casos, solo queda identificarlos y suspenderlos de la dieta del paciente porque no existen vacunas para curar las reacciones del cuerpo a ciertos compuestos alimenticios que por lo general se representan con urticaria (roncha e irritación).

También hay identificados de 15 a 20 sustancias del ambiente que provocan alergias respiratorias (rinitis, faringitis, etc.) en la población. El 70% de los casos –más en los niños– es causado por los ácaros. Luego le siguen el excremento de cucaracha, los hongos causados por la humedad, pelos de animales y el polen. "Este último se da más en los países donde hay cuatro estaciones y árboles que siguen este proceso, como el roble y el pino", indica el doctor. Este tipo de alergia sí tiene cura a través de la inmunoterapia, que consiste en aplicarle al individuo una inyección de la sustancia que le provoca alergia en dosis creciente de cero al máximo en un periodo de tres a cincos años para causar la desensibilización del cuerpo. "Hay algunos que por su estado o condición clínica podrán ser tratados con tratamientos tópicos nada más".