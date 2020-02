Romántica empedernida

VIENE DE LA 1B. DEDICACIONES A LA VIDA Y AL AMOR.

Hace casi 40 años Ednita Nazario lanzó su primer álbum. Ahora la cantante tiene 23 producciones en su haber, siendo Real, que se estrenó este año, el más reciente.

A pesar del extenso trecho recorrido desde Al fin... Ednita, disco presentado en 1973, la boricua asegura que su personalidad artística sigue siendo las misma, con la única diferencia que ahora tiene más experiencia. “Soy una mujer empedernidamente romántica que le canta a la vida y al amor”, expresó Ednita vía telefónica desde Estados Unidos.

Dudas, broncas, anhelos, el perdón y el imprescindible romance son algunas de las temáticas que contiene Real.

Todas son historias contadas dentro del contexto de la música pop-rock. Según Nazario, en Real armoniza su alma de roquera con baladas rítmicas y de medio tiempo.

“El pop-rock es un género muy rico que da la oportunidad de incluir otras influencias musicales en un disco, pero yo trato de ser fiel a una sola corriente”, explicó.

Para elaborar el disco compacto, que fue estrenado hace unos meses, la cantante se rodeó de personas con las que nunca había trabajo.

Fue el caso de los productores Armando Ávila y Graeme Pleeth, y de colegas como el mexicano Reyli, en el tema Azul, y Natalia Jiménez, vocalista de la agrupación española La Quinta Estación, en No.

De Real también se destacan dos canciones del puño y letra de la cantautora panameña Erika Ender. Ellos son Alguien más y Cuestión de tiempo.

DIETA Y EJERCICIOS

Y si para un artista mantener una carrera exitosa por tantos años es difícil, conservar la imagen física también lo es.

Ednita Nazario ha logrado cuidar de ambas. Su semblante no podría dar fe de las casi cuatro décadas que lleva en el mundo musical.

“Hago mucho ejercicio y cuido mi alimentación. Trato de llevar una vida tranquila, dentro de lo que se puede... la vida de un artista no es rutinaria; estamos de arriba para abajo haciendo 20 cosas a la vez. No fumo, no tomo licor y no uso drogas, y eso ayuda a mantener la imagen”, señaló.

Por otra parte, la artista dijo que se han dado acercamientos para retornar a la actuación, pero como son compromisos a largo plazo no los ha podido aceptar. “Desde que participé en el musical de Broadway The Capeman siempre he querido regresar a esa faceta, pero sería algo complementario. El motor de mi vida es y será la música”, citó.