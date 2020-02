Sonidos en la vía Un ‘reggae’ de fusión

NATURAL. Con un reggae arriesgado y creado a su estilo Daddy Yankee presenta el disco El cartel: The Big Boss. En 21 canciones juega con todas las combinaciones posibles de los sonidos tropilcales, el reggae y el reguetón. El contenido de las letras de este material es un tanto diferente a sus tradiciones líricas desde el tema Jefe hasta Todos quieren a Raymond notará la diferencia.

Daddy Yankee creó un concepto heterogéneo para esta producción, que sorprende por la inclusión en varios temas de instrumentos de viento y bastantes bajos acústicos. Como ejemplo está En sus marcas, listos, fuera, que tiene esos bajos y trompetas con una mezcla de voces. Fuera de control es la otra joya del compacto que contó con las colaboraciones de Fergie, Jim Jones, Nicole Scherzinger (del grupo femenino Pussy Cat Dolls). En Ella me levantó lo sorprenderá la línea tropical que ha introducido incluso podría asegurar que tiene algunos elementos de la cumbia. ¿Será que quiere imitar a Shakira? No lo sé, pero le quedó muy bien el experimento. Los productores fueron Scott Storch, Diesel, Menace y Will i am de The Black Eye Peas.

DEL DISCO

• GÉNERO: ‘reggae’ y reguetón

• NOMBRE: ‘El cartel: The Big Boss’

• PRODUCTORES: Scott Storch, Diesel, Menace y Will i am