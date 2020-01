Sugerencias para las recetas

PROBLEMAS CON SU HORNO. Si tiene dudas sobre su horno, le brindamos algunos consejos para las temperaturas en grados Fahrenheit.- 250 a 275 muy lento- 300 a 325 lento- 350 a 375 moderado- 400 a 425 caliente- 450 a 475 muy caliente- 500 a 525 muy fuerte, volado, extremadamente caliente.• Según el alimento que vayamos a hornear es la temperatura indicada.• El horno debe encenderse 10 minutos antes de usarse.• Cuando se trata de ‘cakes’ y bizcochos debemos observar las siguientes precauciones:• No se debe abrir la puerta del horno hasta pasado un tiempo prudencial, en ‘cakes’, aproximadamente de 15 a 20 minutos.• La puerta del horno debe quedar bien cerrada y debe cerrarse con cuidado, para que no se le dé ningún golpe fuerte.• Entre mayor sea el tamaño del ‘cake’ menor debe ser la temperatura del horno.• Si el ‘cake’ que se está preparando va en moldes de pisos o individuales la temperatura del horno debe ser mayor.• No deben rozar entre sí los moldes, ni con las paredes del horno (ya que se pueden dañar-derretir los moldes) y colocarlos en posiciones encontradas los de la parrilla inferior con la superior.• Usar siempre los moldes de acuerdo a su capacidad con el contenido y en los ‘cakes’ y bizcochos no hornearlos con exceso, pues quedan más secos y duros.• Los platos a base de proteínas como son las carnes, huevos, quesos, etc. son muy susceptibles a las temperaturas elevadas y ellos deben hornearse a 350ºF, esa es la temperatura adecuada para ellos.• Las carnes asadas al horno sufren cuando son tratadas con exceso de temperatura quedando secas y duras.

COCINAR LOS POROTOS. • En un tazón remojar los porotos con agua de un día para otro.• Al día siguiente pasarlos a una olla, cubrirlos con agua fría y añadir sal al gusto.• Cocinar a fuego alto hasta que hiervan y luego bajar el calor y continuar cocinando aproximadamente por una hora o hasta que estén tiernos, luego colar los porotos y reservar hasta la hora de servirlos en la mesa.