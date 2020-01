'Temples', una muestra de arte y espiritualidad

Fue como discípulo y regresó como maestro. El artista Jean Jacques Ribi no imaginó que sería así, pero durante sus viajes a Asia descubrió que lo que siempre había hecho como artista, era también una forma de meditación e introspección.

Ese proceso de descubrimiento interior que hizo en sus visitas a la India y Tailandia fue lo que resultó luego en la colección Temples, que se presenta este mes en la galería Jerónimo en el Casco Antiguo.

“Fui porque me parecía que me faltaba algo para completar mi lado espiritual, algo un poquito más profundo. Al final comprendí que no me faltaba nada más que entender lo que estaba haciendo”, cuenta Ribi desde la esquina de la galería de paredes blancas adornadas con una serie de cuadros con figuras en posiciones de meditación o yoga, y con pieles de templos.

Como artista, ha dedicado más de 20 años, de 8 a 16 horas diarias, a componer pinturas digitales, tomando de las fotografías las texturas y colores que necesita para crear una imagen nueva.

Al explorar el yoga, el artista digital comprendió que de las nueve clases de esta disciplina, el karma yoga (que significa acción cumplida) tiene mucho que ver con él. “Cuando uno hace un trabajo como esculpir o tallar madera, cae en un estado meditativo. [Este concepto] se adopta más al estilo occidental, porque es muy difícil clarificar la mente y silenciar el pensamiento para nosotros que somos muy lógicos, muy de actividades del cerebro izquierdo”, expresa.

Al mirarlo en perspectiva, Ribi comprende entonces que ha dedicado muchas horas a meditar. “Así que llegué como discípulo y regresé como maestro sin haber cambiado nada de mi vida”, dice quien admira del Oriente su disciplina espiritual.

"Para ellos es como para nosotros el deporte, es imprescindible para la persona, y cada quien lo practica de manera diferente", dice.

Sin dogma

Como exposición que busca asomarse al mundo interior, “Temples” se complementa con una serie de actividades cada miércoles hasta el cierre de la exposición el 2 de septiembre. La semana anterior a esa fecha, el 26 de agosto, habrá una sesión práctica de yoga y meditación guiada; y mañana será el “Think tank: Arte como práctica espiritual, charlas y reflexión”.

Las actividades se realizan desde las 7:00 p.m. en la galería Jerónimo. Ahí, arriba de una serie de tres pinturas se puede leer: “Arte es la máxima práctica espiritual: libre de cualquier dogma, regla o restricción moral, es el puro - crudo - desnudo descubrimiento del alma, la muda comunión con la creación, el auténtico viaje hacia la fuente interior”.