Tomás Cortés y la magia de la fotografía analógica

No está seguro de cómo se dio el flechazo, pero el placer que conlleva para él todo el proceso de hacer una fotografía analógica lo volvió adicto a ella. Tomás Cortés, de 25 años, ha hecho de su pasión su estilo de vida y no solo la comparte en los cursos de fotografía que imparte, sino que vende sus propios rollos para cámaras analógicas, a los que ha bautizado Alfred, por su admiración al director Alfred Hitchcock. La idea, justamente, nace mientras estudiaba cine en Argentina.

¿Cómo consigue los rollos ?

Todos los rollos Alfred tienen materias primas distintas, pero consigo con fabricantes como Kodak o Fuji que venden negativos en grandes cantidades y los fracciono usando chasis reciclados.

¿Dónde se venden los rollos?

Principalmente, en Argentina y Panamá, también están en Costa Rica y Colombia. En Panamá se consiguen en Armónica Shop, Diablo Rosso y The Rock Spot.

¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de emprender?

Depende de cada uno. El problema muchas veces es tener demasiadas ideas geniales para tu proyecto, pero llevarlas a cabo y terminarlas muchas veces es lo más difícil. Las cosas toman tiempo en desarrollarse y en completarse, pero se hace fácil este proceso si el proyecto realmente te apasiona.

Dato En Panamá existen pocos laboratorios de revelado: Armónica Shop, que revela B&N, ECN-2 y C-41, y el revelado de Arrocha que procesa en C-41.







¿Cómo ve el mercado de la fotografía analógica en Latinoamérica y en Panamá?

En Latinoamérica no sabría decir, porque no me he expandido lo suficiente como para saberlo. En Argentina el mercado es enorme, a mi parecer. Muchos argentinos toman fotos de rollo, hay una buena movida analógica y hemos tenido una buena presencia y acogida durante cinco años en el mercado. En cuanto a Panamá, llevamos un poco más de un año y siento que la movida crece. La gente se está entusiasmando con el tema.

¿Hay curiosidad por la fotografía analógica?

Sí, pero no siento que sea algo para todo el mundo. Veo el entusiasmo de las personas durante los cursos, porque es emocionante hacerlo y vivirlo, pero son pocos lo que se mantienen y no se rinden a la primera. Muy pocas veces las personas no entienden que es un proceso de varios rollos antes de empezar a sacarle provecho al formato. Ser paciente al proceso es una cualidad clave para tomar fotografía analógica.

¿Qué es lo que más le cuesta a una persona?

No poder ver resultados inmediatos. Una cámara digital toma tantas fotos seguidas que realmente no importa el disparo, la exposición o el pensar y analizar bien un encuadre. La fotografía analógica nos enseña a perfeccionarnos, a ser pacientes, aprender a mirar, esperar el momento justo y, al mismo tiempo, ser rápido para no perderlo. La película no es infinita, cada foto vale y cuesta, y el instante capturado depende de la seguridad que tiene el fotógrafo para confiar en que la imagen está siendo capturada correctamente.