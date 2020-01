RELIGIóN

El silencio impregnado en un jardín solitario se magnifica ante una imponente capilla de sobresalientes estatuas que parecen vigilar al primer intruso que se aproxime al santo lugar.

Antes de atravesar el letrero forjado en hierro, que deja clara la entrada al Monasterio de la Visitación de Santa María, ubicado a un costado de la vía El Peñón de Las Cumbres, ninguno de esos muros podría advertir de la presencia de 15 monjas de clausura que pasan sus días dedicadas a la oración constante.

Al avanzar hacia el vestíbulo de la estructura, un patio interno techado e iluminado naturalmente recibe al visitante. Es el preámbulo a la capilla y al locutorio, este último está acondicionado para el intercambio entre el mundo exterior y las 15 religiosas (10 consagradas y otras 5 en formación) que han renunciado a sus familias, a las pertenencias materiales y a los lujos de la vida moderna para reverenciar con su trabajo y oración a Dios.

La sencilla vida en el Monasterio de la Visitación de Santa María



En el locutorio, una reja metálica diseñada en cuadrantes es la barrera inmediata que divide su mundo del resto. “No podemos atravesar este límite por mandato papal”, explica la hermana Margarita María, que tiene 22 años en la orden y es la actual encargada de guiar a las novicias que la rodean hacia la consagración.

Cualquiera que cruce la frontera estaría ganándose como “sanción” la excomunión oficial del Vaticano, advierte la monja, distinguida del grupo de aspirantes por su capa negra que le corona la cabeza y denota ante la comunidad la profesión de sus votos de obediencia, castidad y pobreza.

Establecimiento oficial en el istmo La orden de las visitandinas ha estado en el país vigente desde 1925, este 25 de abril se celebrará el 90 aniversario de la congregación.









Pero aquella reja pronto queda siendo solo un simbolismo, porque las novicias con destellos en sus pupilas se aprestan a contar las bondades que la estadía en el sitio les aporta a su formación espiritual y contemplativa. Con cada rezo, letanía o laude, ellas aseguran el bienestar de miles de misioneros, sacerdotes y hasta almas olvidadas.

No importa para quién sea el provecho, lo que importa es que la contemplación constante surta los frutos necesarios. Al fin y al cabo sus faenas cotidianas son ofrendas que se elevan en secreto para agradar a Dios.

Sostener una comunidad religiosa requiere de un equilibrio, un ecosistema basado en la distribución de las labores, en donde por muy dura que sea la tarea no cesa la oración

Una jornada ardua

El día empieza a las 4:15 a.m. para las 15 religiosas que comparten techo en el Monasterio de la Visitación de Santa María, una orden que lleva 405 años de instaurada en el mundo y está presente en Panamá hace 90 años.



El inmueble que alberga a la congregación panameña fue levantado en 1959, cuando la orden de monjas dejó el edificio original, fundado en 1925 en Bella Vista, donde actualmente opera el colegio Primer Ciclo Panamá, por dos hectáreas en Las Cumbres rodeadas de naturaleza y libradas del bullicio citadino.

Una de las novicias es Kirian Esther, de 18 años, quien tras un año de integrarse a la vida monástica siente que ha encontrado al fin un lugar en donde quiere estar hasta dar el último suspiro. “Allá afuera podía hacer lo que quisiera, pero no me sentía libre. Me sentía dominada, triste, aburrida. No le hallaba un sentido a mi vida”.

Preselección Se estima que por cada 5 novatas que ingresan al monasterio para las fases preparatorias que las convertirán en monjas, dos de ellas no consiguen mantenerse en la orden. Deben pasar por lo menos cinco años antes que la novicia (aspirante) profese sus votos.









Otra de las aspirantes es Lourdes María, quien dejó sus estudios de veterinaria y comenta que encontró la vocación religiosa luego de fungir como monaguillo durante su adolescencia.

Las novicias son la esperanza de toda congregación religiosa, su adherencia garantiza la sostenibilidad de la orden, aunque, en promedio, por cada cinco chicas que entran a probar la convivencia en el claustro, dos se regresan a sus casas.

Para llegar a ser monja, se requieren como mínimo cinco años de preparación. El proceso de selección es riguroso: deben aprobar exámenes psicológicos, constar con testigos de su actitud vocacional previa y estar libre de deudas bancarias.

“Si la aspirante tiene bienes o propiedades debe cederlas o donarlas a una institución o a un familiar”, aclara la instructora de novicias, la hermana Margarita María.

Lo más difícil es alejarse de la familia, a la cual solo podrá ver por visitas en el locutorio o recibir una llamada por mes.

Las monjas más jóvenes también apoyan en el cuido de las veteranas. En el caso de esta congregación, hay una de origen colombiano que alcanza los 91 años.



Factor trabajo

Las hermanas visitandinas, como se les suele conocer, tienen un trabajo clave, que repercute en los oficios ministeriales de la Iglesia católica de Panamá.

Por sus manos pasan todas las hostias que luego serán santificadas durante los ritos eucarísticos. Todas las mañanas las religiosas se dedican a cortar en forma circular la masa de pan ácimo, compuesta por trigo y agua carente de levadura. Luego verifican su calidad, que estén íntegras.

En la mini fábrica, y con el trabajo en conjunto, se pueden producir aproximadamente 25 mil figuras circulares. La misión es ardua. Si un día dejaran este trabajo, se vería afectada la realización del sacramento más importante de la Iglesia católica: la comunión del Cuerpo de Cristo.

Estadística La ocupación más alta del monasterio habilitado con 36 habitaciones se reportó en 1975 cuando hubo 34 integrantes en la orden istmeña.









La visitandinas también se encargan de la confección de los atuendos que utilizan los sacerdotes para celebrar los misterios sagrados: sotanas, estolas, mantos y sus diferentes diseños corren por cuenta de su creatividad.

De ambas actividades reciben fondos con los que cubren los gastos de la comunidad y le dan mantenimiento al edificio del monasterio dotado de 36 habitaciones.

Según la hermana Margarita María, la ocupación más alta del monasterio se reportó en 1975 cuando hubo 34 integrantes en la orden istmeña.

La diversión es también parte de la agenda diaria, juegos de baloncesto y voleibol tienen sus estrellas en los recesos entre las 7:45 p.m. y las 8:30 p.m. Aunque los canchas y los arcos estén deteriorados, no hay excusas para un buen partido entre ellas.

El sonido de una campanilla es la señal de que hay una actividad diferente por cumplir, a las 8:31 p.m. las hermanitas se dirigen a sus habitaciones (celdas) para ir a descansar. Mañana habrá mucho trabajo por delante y más motivos para orar.