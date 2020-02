La argentina Olga Nazor destaca el valor del museo, como espejo de identidad

TESTIMONIO CULTURAL

Desde niña, los museos capturan la mirada y atención de la argentina Olga Nazor.

Su pasión museística empezó de la mano de su abuelo en su natal Buenos Aires, Argentina, a muy corta edad.

“Yo nací frente al Museo Nacional de Bellas Artes, y los domingos después de misa me llevaba mi abuelo a este. Él, en su manera de interpretar, me explicaba cada una de las obras, sobre todo las obras de arte moderno y demás. Yo me planteaba: ‘¡Qué suerte que tengo un abuelo que me cuenta y me muestra el museo!”, afirma la actual presidenta del subcomité regional del Consejo Internacional de Museos en América Latina y el Caribe (Icofom Lam, por sus siglas en inglés), quien estuvo de visita en el país esta semana.

Hoy, Nazor analiza esto de manera retrospectiva, como el nacimiento de su curiosidad por estudiar la mística del museo a través de la museología como carrera.

“Creo que al haber recibido esa información y al haber tenido el privilegio de nacer frente a un museo, y al haber tenido el deseo de que todas las personas tuvieran a alguien que les cuente sus vestigios culturales, eso motivó básicamente mi elección [de carrera]. Lo demás fue un enamoramiento, ya después del ‘matrimonio’, digamos, con la museología”.

Desde entonces, Nazor se ha convertido en una voz latina que aboga por exaltar la misión del museo, aquel espacio que fomenta, entre otros aspectos, “el desarrollo de las personas”.

Nazor visitó Panamá para presentar la conferencia “Museos y patrimonio cultural: socios estratégicos para el desarrollo”, en el que presentó el XXIII Encuentro del subcomité regional del Icofom Lam, a realizarse en el Museo del Canal Interoceánico de Panamá del 18 al 20 de noviembre.

Todo museo es “un lugar privilegiado, un lugar icónico, un lugar fundamental porque tiene en el interior de sus paredes nada más y nada menos que los testimonios materiales de lo que nos resulta más significativo como sociedad”, apunta.

Un museo, añade, es capaz de poner a los seres humanos frente “a un gran espejo donde nos podemos ver no solo como individuos productos de una historia y productores de una historia, sino que nos permite vernos como miembros de una comunidad a la que en conjunto pertenecemos. Ese secreto, ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad de los pueblos es el que marca la diferencia, y es el que nos une como individuos”.

Sin embargo, este tipo de patrimonio está siendo amenazado, continúa Nazor, porque “vivimos la cultura del materialismo, vivimos la cultura de la inmediatez y vivimos una cultura donde desafortunadamente nos identificamos con algunos íconos que no son los verdaderos, que no son de nuestra pertenencia”

El 'color' de los museos latinos

El museo es “puente de unión entre las personas”.

Así lo piensa la catedrática y museóloga argentina Olga Nazor, presidenta del subcomité regional del Consejo Internacional de Museos en América Latina y el Caribe (Icofom Lam, por sus siglas en inglés) en una entrevista que brindó a este diario durante una reciente visita a Panamá.

De todas las cualidades de las que goza un museo, destaca la atemporalidad, aquel puente capaz de “unir al hombre de hoy con el de ayer o con el de mañana, en términos de proyección histórica”.

Y gracias a este atributo el museo funge también como vínculo que “une un estrato social de hoy con uno de más allá o con uno extranjero”.

Para Nazor, los museos latinoamericanos se encuentran en un buen momento en comparación con los museos europeos, las tecnologías son aliadas para su labor, pero “no hay que depender exclusivamente de ellas” y además, aboga por la conservación del patrimonio.



¿Cómo califica el apoyo que los museos latinoamericanos han recibido de sus Gobiernos?

Eso es tan relativo, es tan grande y tan variada nuestra región. Lo que ocurre es que a veces lo inmediato posterga lo importante. En realidad, hay cuestiones de la inmediatez de la gestión que postergan aquello que se supone que ya está instalado.

Ahora bien, lo que se supone que está instalado tiene que ser alimentado, tiene que ser favorecido, tiene que ser protegido. A veces, ese alimento, ese favor y esa protección inevitablemente tienen que ver también con la ayuda económica y con la previsión de las finanzas para que eso se mantenga; en eso, sí, tal vez, a veces algunos funcionarios olvidan ese último aspecto.



¿Qué tan lejos están nuestros museos latinoamericanos de los europeos?

Para nada lejos. La única lejanía es la geográfica, pero para nada lejos.

Los latinoamericanos y caribeños, la gente de nuestra región, ofrece su patrimonio, lo deja ver. Hay mayores o menores oportunidades de desarrollo [de museos], esto se ve en museos de capitales, pequeños museos de provincias, pequeñas colecciones privadas de museos en su modestia, pero no nos olvidemos que la fortaleza mayor del museo no radica exclusivamente en la presentación de sus colecciones, sino en las colecciones mismas. (...) Por lo tanto, aquellas colecciones que están en [países en] vías de desarrollo tienen su posibilidad, siempre mirando a los grandes museos de las capitales, de las grandes ciudades que sí han tenido las posibilidades y los medios para desarrollar eso.



¿Qué papel cobra el museo en el sector turismo?

Cuando hablamos de turismo masivo tenemos que identificar, al menos, una pequeña sombra; tenemos que identificar una problemática que se puede venir, y es esta cuestión de no implementar estrategias de preservación que permitan que la afluencia masiva del público y de los visitantes turísticos de alguna manera obren en beneficio de la integridad de los bienes [culturales].



¿Cómo van los museos de la región en ese proceso de integrar herramientas tecnológicas y digitales?

Tenemos herramientas tecnológicas y se desarrollan de una forma tan precipitada que nos dejan hasta fuera de alcance y de la comprensión, pero son exactamente eso: herramientas, hay que ver para qué usarlas, dónde, cuándo y con qué propósitos.

Mientras sirvan para la comprensión de la colección, bienvenidas sean; están aquí, tenemos que usarlas, tenemos la obligación de usarlas, pero no hay que depender exclusivamente de ellas.



¿Cuál es el principal obstáculo de los museos en la región latinoamericana?

No sé si llamarlo obstáculo. Nuestra región es tremendamente vasta y grande, con una diversidad, con una multiplicidad de caracteres, de matices.

La mayoría de nosotros hemos sido países colonizados, coloniales, por lo tanto, tenemos en eso una raíz común que se ve perfectamente en nuestros museos nacionales, pero, por otro lado, pienso que más que dificultad, estos matices son herramientas positivas para nuestro desarrollo.

No veo obstáculos, no veo claramente obstáculos; veo potencia, riqueza, una gran diversidad y veo... ¿quiere que diga la verdad? Veo los colores latinoamericanos en las colecciones de la herencia cultural de nuestros pueblos. No le veo obstáculos.