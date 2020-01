La ciudad capital en el año 1898

PANTALLAZO- Ramón Maximiliano Valdés, uno de los primeros presidentes de esta nación, escribió en 1898 una obra que tituló, Geografía del Istmo de Panamá. En ella hablaba de esta capital.Como la fecha casi coincide con la de la fotografía de hoy, vamos a aprovechar la ocasión.Decía el autor que aquí existían tres barrios: San Felipe al sureste, Calidonia al noreste, y Santa Ana en la mitad. Que existían cuatro iglesias: San Francisco, San José, La Merced y Santa Ana —ya que San Felipe de Neri había casi desaparecido—.Como edificios principales estaban el de la Compañía Francesa del Canal (hoy sede de su museo), el Hotel Central, el Cabildo, el Palacio Arzobispal, el Palacio de las Garzas no existía —había otra edificación muy diferente, que tuvo diversos usos—. Existía una zona militar (Las Bóvedas de hoy), un mercado, un teatro (tampoco era el nacional), varios cementerios, una biblioteca, correos, crematorio. Las calles no estaban pavimentadas, no existía acueducto ni alcantarillado (este agregado es nuestro) pero sí electricidad. Colegios, escuelas, varias imprentas, dos asilos, tres hospitales (Santo Tomás, el del Cerro de los franceses y el de Extranjeros quizá), un periódico: La Estrella de Panamá.Se fabricaba hielo, jabones, velas, artículos de cuero, chocolate para beber, refrescos, pastas, baúles, aguardiente y una que otra cosa más.Existía la Plaza del Triunfo, la de la Independencia, la de Santa Ana, el paseo de Las Bóvedas, la Plaza de San Francisco —hoy de Bolívar— y agreguen ustedes lo que tengan a bien, por favor.Recuerde: Envíenos sus comentarios, correcciones, críticas y preguntas al correo electrónico vivir+@prensa.com.