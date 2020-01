Del fracaso, un nuevo intento

EFEMÉRIDE. DECLARACIONES DEL LITERATO.

Paul Auster criticó en duros términos al gobierno de su país en una entrevista con el semanario Die Zeit con motivo de su 60 cumpleaños, hoy sábado. "Estoy convencido de que en las dos últimas elecciones presidenciales hubo fraude", afirma en duros términos Auster en el artículo, del que se dieron a conocer algunos extractos por adelantado. "Nunca hubo un gobierno en América que estuviese tan lejos como este del espíritu del país. Somos los testigos del hundimiento de un imperio", asegura el autor, entre otros, de Leviatán y Trilogía de Nueva York.

Con respecto a su trabajo, señaló que el escritor se ve arrastrado por un impulso sin pausa. "Yo al menos siento la presión constante de seguir escribiendo, trabajando. Cada vez que termino algo, temo haber fracasado. De este sentimiento de insatisfacción surge la necesidad de intentarlo de nuevo", asegura.

"Vivo con mis personajes en promedio unos cinco años antes de empezar a escribir (...) No se los puede abandonar fácilmente".

Parte de su obra está ambientada en la ciudad de Nueva York. En su juventud tradujo poesía francesa, y fue también poeta antes de orientarse hacia la novela. También ha trabajado para el cine. Suyos son los guiones de Smoke, Blue in the face y Lulu on the bridge.