Mucho ‘light’ sí engorda

NUTRICIÓN. NADA EN EXCESO ES BUENO.

Ningún alimento es malo, siempre y cuando se administre bien. En ese sentido, ningún alimento es milagroso y mucho menos si se consume en exceso porque es "100% natural", "light" o "integral".

Los nutricionistas Débora Grimaldo y Edgardo Gaitán desmienten algunos mitos beneficiosos que han creado las etiquetas.

Azúcar morena es mejor que la blanca. —Falso. La diferencia entre azúcar morena y blanca es que una está pintada y la otra no. De hecho, la morena tiene más calorías que la blanca, 541 contra 462, según el libro Food Values of Portion Commonly Used, de Jean A.T. Pennington. Lo que es peor, como la morena tiene menos sabor, se suele añadir más cucharaditas de ella.

Los productos integrales son mejores que su versión refinada. —A nivel calórico son la misma cosa. O sea, te inflas igual con un arroz o un pan integral que con un pan blanco. La diferencia está en el proceso de producción: a un grano le quitan bien la cascarita y al otro no, e irónicamente el "sucio" es el más costoso y el público, en su ignorancia, justifica el precio con un "debe ser porque es más saludable". Aunque la doctora Grimaldo dice que a nivel vitamínico los productos integrales sí son mejores porque tienen fibra. Sin embargo, Gaitán opina que ese nivel de fibra es mínimo y que no es tan efectivo como el que aportan los vegetales, "que sí controla el alto nivel de azúcar en los diabéticos".

Los productos light no tienen grasa. —Falso; cuando un producto es light sólo significa que tiene 30% menos grasa que su versión original, así que sigue teniendo grasa. "Entonces es peor que te comas tres yogurs lights en lugar de uno normal", explica Grimaldo. "Es como si agarrara a un puerco y lo pusiera a dieta. Si él es 30% más flaco que los demás puedo decir que es light", agrega Gaitán. Volvemos a lo mismo, lo malo no es el exceso.

100% natural es más sano. —Falso; de cierto modo todo es natural, porque todo viene de la naturaleza, y no todo lo que viene de ella es sano. "El veneno de cobra es 100% natural pero tú no te lo tomas, ¿verdad?", dice Gaitán. De igual forma hay productos sintéticos que son mejores que su versión original. El azúcar artificial, por ejemplo, da sabor y es menos perjudicial.