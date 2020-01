VíA RáPIDA

PRODUCCIÓN. El tercer disco en inglés de la colombiana Shakira, She Wolf, llegó al mercado estadounidense días después del lanzamiento de su segundo sencillo Give It Up To Me y con el que espera reeditar el éxito de Hips Dont Lie. La versión en Estados Unidos se trata de una edición especial producida para este mercado y debutó un mes más tarde que la presentación del álbum en Europa, América Latina, Japón y Australia.