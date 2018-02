Las memorias de Michelle Obama saldrán el 13 de noviembre en 24 idiomas

Las memorias de la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama estarán disponibles en el mundo entero el próximo 13 de noviembre en 24 idiomas, anunció el domingo la editorial Penguin Random House en un comunicado.

En la obra titulada "Becoming", la esposa del expresidente Barack Obama habla de sus "raíces" y "su fuerza para guiar a otros a su lado", explica el comunicado."Escribir 'Becoming' fue una profunda experiencia personal", tuiteó la ex primera dama el domingo, y continuó: "Hablo sobre mis raíces y de cómo una niña de Chicago encuentra su voz.

Espero que mi viaje inspire a los lectores a encontrar el valor para conseguir todo a lo que aspiran".

El precio recomendado de venta en Estados Unidos será de 32.5 dólares para la versión en papel y de 14.99 dólares para la digital.

A principios de marzo de 2017, el Financial Times publicó que la expareja presidencial había firmado un contrato récord con Penguin Random House para la publicación de un libro cada uno. Según la información del periódico, la editorial aceptó pagar más de 60 millones de dólares para asegurarse los derechos de ambos libros.

Un portavoz de la empresa se negó, en ese momento, a comentar la cantidad pactada, que de ser cierta supondría una de las más altas de la historia en el sector editorial.

En un gesto inusual, un millón de copias se donarán en nombre de la familia Obama a los "niños necesitados", informó la editorial en su comunicado.

Michelle Obama ya había publicado hace unos años el libro American Grown, sobre jardinería y alimentación.