Otra mirada a los parajes panameños

A Damián Hernández, fotógrafo y productor televisivo argentino, le plantearon una especie de desafío: realizar una exposición cultural en un punto de movimiento comercial, lejos de las paredes de un museo.

“Sí”, fue la respuesta de Hernández, luego de valorar que sería la oportunidad de llevar a todas esas personas que, por las razones que sea, no van frecuentemente a las galerías o a un museo. “Entonces la idea es llevarle la propuesta artística a su medio, para que en algún momento, en medio de sus trabajos, se detengan para ver la muestra”, explica.

Ese es el objetivo y fundamento de “Panamá, una mirada desde el sur”, una exhibición fotográfica que abre mañana a las 7:00 p.m. en Torres de las Américas y en la que aparecen parajes panameños, desde Chiriquí hasta Darién, acota Hernández.

Se trata de una síntesis de 20 fotografías tomadas este año luego de llegar a un acuerdo de patrocinio con Samsung, que fue la empresa que le planteó al fotógrafo la idea de exponer en un sitio no convencional.

En cada foto, comenta, está la belleza de la naturaleza y cultura local, pero “con algo más, con un mensaje”.

“La exposición es la mirada a Panamá de alguien que no es panameño; no me interesaba poner fotos lindas de Bocas del Toro o Darién que no comuniquen algo más”, destaca.

Panamá no es la ciudad, la esencia está en lo natural, y mucha gente de aquí se lo está perdiendo, enfatiza el fotógrafo, que ha logrado publicar imágenes paradisiacas de istmo en revistas internacionales como Lonely Planet y Lugares.

Antes, Hernández ha realizado varias exposiciones en su natal Argentina. Esta es la primer en Panamá y estará abierta hasta el 16 de julio.