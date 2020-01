No podrán mostrar los pechos de Díaz

NUEVA YORK, EU /DPA- Las fotos de la estrella de Hollywood Cameron Díaz con los pechos al descubierto no se pueden publicar, luego de que la actriz ganara un juicio contra un fotógrafo que las tomó en 1992, cuando aún no era famosa, y que les quiso sacar provecho posteriormente.Un juez en Los Ángeles decidió que Díaz, de 33 años, deberá cobrar una indemnización y que las fotos y los videos no se pueden vender.