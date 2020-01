La taquilla decepciona en EU

Tron: Legacy, una costosa película de ciencia ficción 3D que Walt Disney promovió durante más de tres años, alcanzó el primer lugar en la taquilla norteamericana este fin de semana, pero con una recaudación decepcionante de 43.6 millones de dólares.

Observadores de la industria habían estimado una recaudación en el rango de los 50 millones de dólares y tras su estreno, han dicho que la secuela de este oscuro filme de 1982 deberá depender de fuertes operaciones en el extranjero para recuperar lo invertido.

De acuerdo a reportes, la realización del filme costó 170 millones de dólares y se invirtieron más de 100 millones de dólares en su comercialización en todo el mundo.

Disney, pese a ser una compañía que cotiza en bolsa, es el único estudio que se niega a divulgar presupuestos.

En el segundo lugar de la taquilla se ubicó otro estreno, Yogi Bear, una nueva versión del antiguo dibujo animado de la televisión, con una recaudación de 16.7 millones de dólares, algunos millones menos que las expectativas del estudio que realizó el filme, Warner Bros.

Sin embargo, Warner Bros dijo que confiaba en que la temporada navideña atraiga público familiar a los cines y dé un impulso a la película.

En tanto, el otro gran estreno de este fin de semana fue la producción How Do You Know, una comedia encabezada por los actores ganadores del Oscar Jack Nicholson y Reese Witherspoon, fue un gran fracaso al recaudar apenas 7.6 millones de dólares, menos incluso que las expectativas más modestas, según estimaciones de los estudios.